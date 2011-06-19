-TAŞIT SATIŞI HAZİNEYİ İHYA ETTİ ANKARA (A.A) - 19.06.2011 - Taşıt satışlarındaki patlama, Hazineyi ihya etti. Motorlu taşıtlardan alınan Özel Tüketim Vergisi gelirleri, yılın ilk 5 ayında 2010'a göre yüzde 77,1 oranında arttı. Devlet, yılbaşından bu yana vatandaşa 38,2 milyar lira ceza kesti. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Hesapları Bülteninden derlenen verilere göre, 2010 yılının Ocak-Mayıs döneminde 1 milyar 797 milyon 709 bin lira olan motorlu taşıtlardan tahsil edilen ÖTV tutarı, bu yıl aynı dönemde 3 milyar 183 milyon 866 bin lira olarak gerçekleşti. Böylece, motorlu taşıtlardan devletin kasasına 1 milyar 386 milyon 157 bin lira daha fazla ÖTV girdi. 2011 Bütçesinde motorlu taşıtlardan öngörülen 6 milyar 29 milyon 159 bin liralık ÖTV'nin de, yüzde 52,8'lik bölümü, ilk 5 ayda tahsil edilmiş oldu. İlk 5 aydaki Motorlu Taşıtlar Vergisi Geliri de, 2 milyar 395 milyon 254 bin liradan 2 milyar 778 milyon 307 bin liraya çıktı. Ocak-Mayıs döneminde, tiryakiler, sadece ÖTV olarak Hazineye 5 milyar 948 milyon 679 bin lira, alkollü içki tüketenler de 1 milyar 356 milyon 848 bin lira kaynak aktardı. Petrol ve doğalgaz ürünlerinden tahsil edilen ÖTV tutarı da, 12 milyar 259 milyon 426 bin liraya yükseldi. Vatandaşın telefon kullanımı karşılığında devlete 1 milyar 733 bin 347 lira Özel İletişim Vergisi ödediği 5 aylık dönemde, umudunu şans oyunlarına bağlayanlardan da 228 milyon 864 bin lira vergi alındı. -KÖPRÜ VE OTOYOLLAR DA PARA BASTI- 5 aylık dönemde yol, köprü ve tünel ücret geliri olarak da Karayollarının kasasına 237 milyon 40 bin lira girdi. Devletin 462 milyon 629 bin lira kira geliri elde ettiği söz konusu dönemde, değerli kağıtlar ile banka çekleri yoluyla da bütçeye 622 milyon 571 bin lira kaynak girişi sağlandı. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisinin 972 milyon 826 bin lira, ithalatta fon kesintisinin ise 205 milyon 568 bin lira olduğu Ocak-Mayıs döneminde GSM işletmelerinden Hazine payı olarak da 759 milyon 832 bin lira tahsilat yapıldı. Yurt dışına çıkanlar ise bu süreçte devlete 43 milyon 467 bin lira çıkış harcı ödedi. Devlet, 5 aylık dönemde 3 milyar 722 milyon 945 bin lira harç geliri elde ederken, bunun 1 milyar 655 milyon 300 bin liralık bölümünü tapu harçları oluşturdu. Yargı harçlarından da Hazineye 574 milyon 243 bin lira geldi. -DEVLET CEZA YAĞDIRDI- Ocak-Mayıs döneminde devlet, vatandaşa ceza yağdırdı. Çeşitli işlemler nedeniyle vatandaşa 38 milyar 182 milyon 813 bin lira para cezası kesildi. Bunun 2 milyar 751 milyon 570 bin lirasını idari para cezaları, 581 milyon 827 bin lirasını pay ayrılan idari para cezaları, 311 milyon 427 bin lirasını yargı para cezaları, 34 milyar 337 milyon 380 bin lirasını vergi cezaları, 200 milyon 609 bin lirasını da diğer cezalar meydana getirdi. Trafik para cezaları, idari para cezaları içinde 366 milyon 680 bin liralık bir yekün oluşturdu. Devlet, bu dönem 38,2 milyar liralık cezanın sadece 1 milyar 708 milyon 309 bin lirasını tahsil edebildi. Böylece, cezalardaki tahsilat oranı yüzde 4,5 gibi çok düşük seviyelerde kaldı. Yargı cezalarında yüzde 28,8 olan tahsilat oranı, trafik para cezalarında yüzde 17,4, çevre cezalarında yüzde 12,1, vergi cezalarında ise yüzde 2,8 oldu. Vatandaş, 366,7 milyon liralık trafik para cezasının 63 milyon 796 bin lirasını yatırdı. Bu arada 6111 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu ile para cezalarının bir bölümü silinirken, vatandaş, bir bölüm cezanın da yapılandırılması yoluna gitti.