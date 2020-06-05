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Ekonomi

Taşıt kredisi başvuruları başladı

05 Haziran 2020 10:32

Üç kamu bankasının başlattığı kredi kampanyasında iki kredi paketi daha devreye girdi. Taşıt ve çeyiz kredileri için başvurular bugün şubelerden yapılabilecek. Başvurular alınmaya başladı.

Salı günü Konut Kredisi Paketi hayata geçirilirken, bugün de Taşıt Kedisi Paketi, Sosyal Hayatı Destek kredi paketi kullanıma sunuldu.

Yerli üretim sıfır araçlarda faiz oranı yüzde 0,49 ile yüzde 0,69 arasında değişirken, ikinci el araçlarda faiz oranı yüzde 0,82 olarak uygulanacak. Yerli üretim çeyiz eşyası almak isteyenlere ise yüzde 0,55’ten kredi verilecek.

Turizm Destek Kredisi paketi için başvuru tarihi ise henüz açıklanmadı.

Başvurular, kamu bankalarının şubelerinden gerçekleştirilebiliyor.

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Sema Turantaşıt kredisiKonut Kredisi Paketi
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