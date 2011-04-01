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TASİŞ'TE YOLSUZLUK OPERASYONU İZMİR (A.A)

01 Nisan 2011 13:58

-TASİŞ'TE YOLSUZLUK OPERASYONU İZMİR (A.A) - 01.04.2011 - Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TASİŞ) bağlı bölge müdürlüklerine yönelik ''ihale yolsuzluğu'' iddialarına ilişkin İzmir merkezli operasyon gerçekleştirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TASİŞ'teki ihalelerde yolsuzluk yapıldığı yönünde gelen bilgiler doğrultusunda başlatılan ve bir süredir devam ettirilen takibin ardından sabah saatlerinde aralarında İzmir, İstanbul, Antalya, Bursa ve Manisa'nın da yer aldığı illerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 50'yi aşkın kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin operasyonu yürüten İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildikleri bildirildi.

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