Taşınır Rehin Sicil Sistemi yürürlüğe girdi; bir ayda 2.4 milyar liralık kredi alındı

Krediye erişimde güçlük yaşayan işletmeler için çıkarılan Taşınır Rehin Sicil Sistemi'nin yürürlüğe girmesiyle arabasını, plakasını, şirketinin isim hakkını, kira gelirini teminat gösteren bankaya başvurdu. Bir ayda taşınır varlıkların teminatıyla yaklaşık 2.4 milyar liralık kredi alındı.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, işadamının kolundaki saatin de bir değeri olduğunu dolayısıyla her varlığın bir rehine konu olabileceğini söyledi.

Bir ayda 534 sözleşme

Taşınır rehin sisteminin tanıtımı amacıyla dün Ankara’da yapılan toplantıda konuşan Bakan Tüfenkci, 6750 sayılı Kanunla Ticari İşlemlerde Taşınır Rehin Sicil Sisteminin (TARES) 10 Ocak 2017 itibariyle yürürlüğe girdiğini anımsattı. Tüfenkci, henüz sistemin tam olarak tanınmamasına rağmen bir ayın sonunda 534 rehin sözleşmesi karşılığında işletmelere 2.3 milyar lira, 12.5 milyon dolar ve 10.3 milyon avroluk finansman sağlandığını açıkladı. Elektronik haberleşme sistemleri, makine teçhizat, ticari plaka, ticari hat, şirket ismi, patent, buluş, hammadde gibi taşınır varlıkların rehin edilerek bu kredilerin alındığını belirten Tüfenkci, sistemin yaygınlaşması için bankalara büyük görev düştüğünü vurguladı. Tüfenkci sözlerini şöyle sürdürdü:

Koldaki saati teminat

“İktisadi değer taşıyan tüm varlıkları ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz. Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, ‘kolumdaki saatin bile bir değeri var’ diyor. Gerçekten de öyle her varlığın bir rehine konu olabileceği mantığıyla hareket ediyoruz. Özellikle mikro işletmelerimizi, KOBİ’lerimizi büyütmek açısından bu uygulama çok önemli. Çünkü KOBİ’lerin sadece yüzde 22’si gayrımenkul teminatı gösterebilecek durumda idi. O nedenle bu işletmelerin teminat açığını gidermek için çıkardık. Çiftçi ekim yapacak, kredi istiyor. ‘Banka neyin var’ diyor. Çiftçi pamuk, buğday ekeceğini söylüyor, banka kabul etmiyor. Tarlası para etmiyor. İşte biz ileride hasatını yapacağı ürününü de teminat gösterme imkanı getirdik.

Aynı varlığa birden çok rehin

"Bu sistemde dolar, avro gibi yabancı para cinsinden de rehin kurulabilecek. Ağaç, tarladaki ürün, ahırdaki hayvan, buluş, patent rehin kabul edilecek. Tacir, esnaf, çiftçi, üretici örgütü, serbest meslek erbabı taşınır varlıklarını teminat gösterip kredi kullanabilecek. Ticari işletme veya esnaf taşınır varlıklarının borcu karşılaması halinde bu işletmelerin tamamı üzerinde rehin tesis edilemeyecek. Teminat olarak gösterilen aynı taşınır varlık, birden çok rehne konu edilebilecek. Ayrıca rehinli taşınır varlıklar sicile tescil edilmek kaydıyla rehinli olarak devredilebilecek. Tacir ve esnaflar taşınır varlıklarını teminat olarak kabul edip birbirlerinin yatırımlarını finanse edebilecek.”