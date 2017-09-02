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Taşındığı evde bulduğu parayı harcayınca gözaltına alındı

Nizam T. 'hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi

02 Eylül 2017 14:47

Adana'da taşındığı evde bulduğu çantadaki 30 bin 200 liranın, 4 bin 200 lirasını harcayan Nizam T., gözaltına alındı.

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Adana'ya yerleşen Suriyeli Halef Elhalaf, merkez Çukurova ilçesi Kocatepe mahallesindeki bir evde 4 yıl oturduktan sonra başka bir eve taşındı. Evine geldiğinde içinde 30 bin 200 lira olan para çantasının olmadığını fark eden Elhalaf polise başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Elhalaf'in eski evine gitti. Eve taşınan kiracı Nizam T., ifadesinde evde bulduğu çantanın içinden 30 bin 200 lira çıktığını, paranın 4 bin 200 lirasını da harcadığını anlattı, elinde kalan 26 bin lirayı  polise teslim etti.

Nizam T., 'hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edilirken, Suriyeli Halef Elhalaf'a 26 bin lirası teslim edildi.

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