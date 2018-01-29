T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taşımalı kayak antrenmanı

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta kayaklı koşu sporcuları, kurak geçen kış nedeniyle kayak merkezinde kar olmadığı için antrenmanlarını, minibüslerle gittikleri 10 kilometre uzaklıktaki Karlıdere köyünde yapıyor

29 Ocak 2018 13:09

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta kayaklı koşu sporcuları, kurak geçen kış nedeniyle kayak merkezinde kar olmadığı için antrenmanlarını, minibüslerle gittikleri 10 kilometre uzaklıktaki Karlıdere köyünde yapıyor.
Muş\'ta kayaklı koşu sporcuları, Türkiye Kayak Federasyonu\'nun (TKF) şubat ve mart ayında düzenleyeceği 1\'inci ve 2\'nci lig kayak yarışmalarına hazırlanıyor. Kayaklı koşuda milli takıma en fazla sporcu veren kentte kayakçılar, Muş Kayak Merkezi\'nde kar olmadığı için antrenmanlarını minibüsle 10 kilometre mesafedeki Karlıdere köyüne giderek yapıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü\'nün kayak takım antrenörü Burhan Oğlağo, hayatınde ilk defa bu mevsimde kayak merkezinde kar olmadığını gördüğünü söyledi. Kar olmadığı için antrenman için 20 kişilik kayak ekibiyle haftanın 7 günü Karlıdere köyündeki dağa gittiklerini belirten Burhan Oğlağo, \"Kayak pistini kayakçılar, kendi çabaları ile açmaya çalışıyor. 1 saat olan antrenman süresinin yarım saati kayakçıların pist açma çalışmaları ile geçiyor. İstenilen antrenman çalışmalarını yapamıyoruz\" dedi.
Genç ve büyükler kategorisinde çok sayıda birinciliği olduğunu hatırlatan milli kayakçı Mert Furkan Taşyıldız ise Türkiye’yi Avrupa’da yapılan yarışmalarda temsil ettiğini belirtti. Türkiye şampiyonasına hazırlık çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Taşyıldız, \"Kayak pistinde kar yok. Köyün dağlarında çalışıyoruz. Açtığımız pistler ertesi gün kar, fırtına yüzünden yeniden kapanıyor. Her gün pist açmak zorunda kalıyoruz. Bir an önce karın yağmasını bekliyoruz\" diye konuştu. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eser AYDINMUŞ DHA MUŞKarlıdereMuşTürkiye Kayak Federasyonu TKFKayaklıKayak MerkeziGençlikSporMüdürlüğüBurhan OğlağoKarGençMert Furkan TaşyıldızTürkiyeyi AvrupadaTürkiyeKöyünAçtığımızHerBir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24