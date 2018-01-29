Taşımalı kayak antrenmanı

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta kayaklı koşu sporcuları, kurak geçen kış nedeniyle kayak merkezinde kar olmadığı için antrenmanlarını, minibüslerle gittikleri 10 kilometre uzaklıktaki Karlıdere köyünde yapıyor.

Muş\'ta kayaklı koşu sporcuları, Türkiye Kayak Federasyonu\'nun (TKF) şubat ve mart ayında düzenleyeceği 1\'inci ve 2\'nci lig kayak yarışmalarına hazırlanıyor. Kayaklı koşuda milli takıma en fazla sporcu veren kentte kayakçılar, Muş Kayak Merkezi\'nde kar olmadığı için antrenmanlarını minibüsle 10 kilometre mesafedeki Karlıdere köyüne giderek yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü\'nün kayak takım antrenörü Burhan Oğlağo, hayatınde ilk defa bu mevsimde kayak merkezinde kar olmadığını gördüğünü söyledi. Kar olmadığı için antrenman için 20 kişilik kayak ekibiyle haftanın 7 günü Karlıdere köyündeki dağa gittiklerini belirten Burhan Oğlağo, \"Kayak pistini kayakçılar, kendi çabaları ile açmaya çalışıyor. 1 saat olan antrenman süresinin yarım saati kayakçıların pist açma çalışmaları ile geçiyor. İstenilen antrenman çalışmalarını yapamıyoruz\" dedi.

Genç ve büyükler kategorisinde çok sayıda birinciliği olduğunu hatırlatan milli kayakçı Mert Furkan Taşyıldız ise Türkiye’yi Avrupa’da yapılan yarışmalarda temsil ettiğini belirtti. Türkiye şampiyonasına hazırlık çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Taşyıldız, \"Kayak pistinde kar yok. Köyün dağlarında çalışıyoruz. Açtığımız pistler ertesi gün kar, fırtına yüzünden yeniden kapanıyor. Her gün pist açmak zorunda kalıyoruz. Bir an önce karın yağmasını bekliyoruz\" diye konuştu.

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