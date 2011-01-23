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TAŞIMA KAR İLE KAYAK SARIKAMIŞ (A.A)

23 Ocak 2011 13:09

-TAŞIMA KAR İLE KAYAK SARIKAMIŞ (A.A) - 23.01.2011 - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Bayraktepe Kayak Merkezi'ndeki pistlere ormanlık alanlardan kar taşınmaya başlandı. Sarıkamış'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yeterince kar yağmaması yaklaşan yarıyıl tatili ile birlikte turizm işletmecilerini sıkıntıya soktu. Kar seviyesinin 12 santimetreye kadar düşmesi üzerine işletmeciler harekete geçerek ''kar taşıma ekibi'' oluşturdu. Kars Sarıkamış Kültür ve Turizm Anonim Şirketi Genel Müdürü Muhittin Delibaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce yağan karla kayakseverlere imkan sağlandığını, ancak kar seviyesinin düşmeye başlaması üzerine, ormanlık alanlardan pistlere kar taşımaya başladıklarını söyledi. Delibaş, 40 kişilik kar taşıma ekibinin kayak merkezinin hemen yanında bulunan ormanlık bölgeden pistlere aralıksız kar taşıdığını ifade eden Delibaş, ''Kayakseverlerin güvenle kayak yapabilmelerini sağlamak amacıyla oluşturduğumuz kar taşıma ekibiyle ormanlık alan içerisinden pistlere kar taşıyoruz. Kar yağıncaya kadar bu çalışmamız devam edecek. İnşallah bir an önce kar yağar biz de bu sıkıntıları çekmeyiz'' diye konuştu. İşsiz gençler arasından seçilerek oluşturulan kar taşıma ekibinde görev alan işçiler ise günlük 35 TL yevmiye kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. İşçiler, kış ortasında birkaç gün de olsa ekmek parası kazanma imkanı bulduklarını belirterek, ''Karın yağmaması bize yaradı'' dedi.

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