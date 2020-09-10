T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taşıdığı paketteki havalı tüfek ateş aldı, kargocu karnından yaralandı

Olay gece 03.00'te yaşandı, polis soruşturma başlattı

10 Eylül 2020 10:13

İzmir'de, taşıdığı paketin içindeki havalı tüfek ateş alınca kargocu Yusuf S. karnından yaralandı. Polis ekipleri, çalışanı yaralanmasına neden olan havalı tüfeği, paketi ile birlikte polis merkezine götürdü.

İzmir'de, bir kargo firmasının transfer şubesinde çalışan Yusuf S. (21),iddiaya göre taşıdığı paketin içindeki havalı tüfeğin ateş alması sonucu karnından yaralandı. Olay, saat 03.00 sıralarında Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir kargo firmasının transfer merkezinde Yusuf S., içerisinde havalı tüfek olduğu öğrenilen paketi taşımaya başladı.

Bu sırada paketteki havalı tüfek ateş aldı, Yusuf S. karnından yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf S., tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Yusuf S.'nin yaralanmasına neden olan havalı tüfeği, paketi ile birlikte polis merkezine götürdü.

ETİKETLER

krgopolistüfek
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24