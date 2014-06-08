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Taşeronlaşmaya karşı stant açan HDP'lilere saldırı

Samsun'da 'Taşeronlaşmaya karşı bir imza da sen at' sloganı ile başlattıkları imza kampanyası için stant açan HDP'lilerle çevrede toplanan grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı

08 Haziran 2014 00:40

Samsun'da taşeron sistemine karşı imza toplayan HDP'lilere bir grup taş ve sopalarla saldırmak istedi.

Samsun'da taşeronlaşmaya karşı imza toplamak için stant açan Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyeleri ile çevrede toplanan grup arasında taşlı- sopalı kavga çıktı. 

Olay bugün Samsun'un İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. HDP üyesi yaklaşık 15 kişilik grup, İstiklal Caddesi üzerinde 'Taşeronlaşmaya karşı bir imza da sen at' sloganı ile başlattıkları imza kampanyası için stant açtı. Bazı kişiler HDP'lilere müdahale edince tartışma çıktı. Bu sırada çevrede toplanan grupla HDP'liler arasında taşlı-sopalı kavga çıktı. 

Olay yerine gelen Çevik Kuvvet ve Asayiş Şube ekipleri kavga eden tarafları ayırırken, stant açan HDP'lileri koruma altına aldı. Diğer grup da polisin müdahalesiyle ara sokaklara dağıldı. 

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