'Taşerona hayır' diyen DİSK Genel Sekreteri ile 17 kişi gözaltına alındı

Taşeronluk ile ilgili yargı kararlarının uygulanması ve hükümetin hazırladığı taşeron yasasını protesto etmek için Meclis önünde iki gündür protestoda bulunan Dev-Sağlık İş Yönetim Kurulu üyeleri , işyeri temsilcileri ve DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu 17 temsilci gözaltına alındı.

Gözaltına alınan DİSK Genel Sekreteri Çerkezoğlu T24’e yaptığı açıklamada, 2 gündür Meclis’in önünde beklediklerini belirterek, “12 bin işçiyi ve 10 yıllık emeğimizi yok sayıp, Dev-Sağlık İş’i bitirmeye çalışıyorlar. O yüzden biz iki gündür buradayız ve şimdi de gözaltına alındık” dedi.

Temsilcilerin, toplu sözleşme hakkı talep ederek Meclis’in önünde yaptıkları eylem sırasında polisle aralarında yaşanan arbede sonrası gözaltına alındığı öğrenildi.