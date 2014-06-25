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'Taşerona hayır' diyen DİSK Genel Sekreteri ile 17 kişi gözaltına alındı

Hükümetin taşeronlara yönelik "müjde" olarak nitelediği yeni düzenlemeleri protesto etmek için Meclis'in önünde bulunan Dev Sağlık-İş üyeleri gözaltına alındı

25 Haziran 2014 16:46

Taşeronluk ile ilgili yargı kararlarının uygulanması ve hükümetin hazırladığı taşeron yasasını protesto etmek için Meclis önünde iki gündür protestoda bulunan Dev-Sağlık İş Yönetim Kurulu üyeleri , işyeri temsilcileri ve DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu 17 temsilci gözaltına alındı.

Gözaltına alınan DİSK Genel Sekreteri Çerkezoğlu T24’e yaptığı açıklamada, 2 gündür Meclis’in önünde beklediklerini belirterek, “12 bin işçiyi ve 10 yıllık emeğimizi yok sayıp, Dev-Sağlık İş’i bitirmeye çalışıyorlar. O yüzden biz iki gündür buradayız ve şimdi de gözaltına alındık” dedi.

Temsilcilerin, toplu sözleşme hakkı talep ederek Meclis’in önünde yaptıkları eylem sırasında polisle aralarında yaşanan arbede sonrası  gözaltına alındığı öğrenildi.

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