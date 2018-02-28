Taşerona 'güvenlik soruşturması' engeli: DİSK üyesi 3 ila 4 bin işçinin başvurusunda sorun var

Kamudaki taşeron işçilerin kadroya, belediyelerdeki taşeron işçilerin de belediye iktisadi teşekküllerine geçirilmesi sürecinde, çok sayıda işçi “güvenlik soruşturması, arşiv araştırmasını” geçemedi. DİSK Genel-İş üyesi 3 ila 4 bin işçinin başvurusunda sorun çıktığı beliritilirken, Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası’nın da sadece Ankara’da 200’ü aşkın üyesinin başvurusu güvenlik soruşturması gerekçesiyle reddedildiği ifade ediliyor. DİSK Genel Başkanı Kani Beko da, İş Yasası’na göre çalıştırılan binlerce eski hükümlü taşeron işçinin işbaşı yapamadığına dikkati çekti.

Beko yaşanan sorunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na da iletirken, DİSK Genel-İş Sendikası’na üye 3 ila 4 bin arasında işçinin geçişte sorun yaşayacağı bildirildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Türkiye genelinde hükümlü taşeron işçilerle ilgili sıkıntı olduğunu söyledi. İşçilerin “güvenlik soruşturmaları, arşiv araştırmaları” nedeniyle henüz iş başı yapamadıklarına dikkat çeken Beko, “Bu şekilde iş başı yapamayan binlerce hükümlü arkadaşımız var” dedi. Beko, bu konuda geçen hafta 8’e yakın bakanın da bulunduğu “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Deklarasyonu” töreninde başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu olmak üzere hükümet üyeleriyle görüştüğünü, durumu ilettiğini söyledi. Bakan Sarıeroğlu’nun ciddi çalışma yapılacağını, konuyla ilgili çalışmayı bu hafta gündeme alacaklarını, hiçbir işçinin dışarıda kalmayacağını ifade ettiğini belirten Beko, bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazı da gönderdiklerini kaydetti. DİSK’in yazısında, İş Yasası’nda işyerlerinin eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu bulunduğuna dikkat çekilerek, “İş Yasası’nın bu emredici hükmüne dayanarak çok sayıda eski hükümlü aralarında alt işveren şirketlerinin de olduğu işyerlerinde ve kamuya ait işyerlerinde istihdam edilmektedir” denildi. Taşeron işçilerle ilgili kanun hükmünde kararnameye (KHK) göre, kadroya alınacak taşeron işçilerin 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’ndaki “devlet memurluğuna alınacaklarda aranan şartları” taşımaları gerekiyor. İş Yasası’na göre çalıştırılan eski hükümlü taşeron işçiler ise bu şartları taşımadıkları için kadro alamıyor. DİSK’in yazısında, eski hükümlü işçilerin geçişlerinde sorun yaşandığı belirtildi. Yazıda, taşeron şirketlerde çalışan eski hükümlü işçilerin de kadroya alınarak eski hükümlü statüsünde çalışmalarının sağlanması istendi. DİSK Genel-İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan da, güvenlik soruşturmalarında sıkıntı yaşadıklarını söyledi. İşlediği suçtan dolayı mahkumiyeti olan ancak uzun zamandır taşeronda çalışan işçilerin belediye şirketlerine geçişlerinde sorun yaşandığını belirten Çalışkan, “Cezasını çekmiş, topluma kazandırılmış artık kamuya hizmet eden işçilerin toplumdan uzaklaştırılarak yeniden suça itilme riski ile karşı karşıyayız.

İtirazlarımız var” dedi. Çalışkan, eski hükümlülerin yanı sıra, emekliliği geldiği için ya da ihalesi kapsam dışında olduğu için başvuruları reddedilen işçiler olduğuna da dikkat çekti. Çalışkan, ayrımsız bütün işçilere kadro taleplerine karşılık, belediyelerdeki taşeron işçilerin zaten kadroya değil, belediye şirketlerine alındıklarına işaret etti.

“En büyük sorun eski hükümlülerde"

Çalışkan, başvuruları çeşitli nedenlerle ret edilen işçilerle ilgili ellerinde kesin bir rakam olmadığına işaret ederken, “Ancak toplam üyelerimizin yüzde 5’inin belediye şirketlerine geçişlerinde problemle karşılacağını öngörüyoruz. Bu da 3 ila 4 bin arasında işçi demek. İzmir’de 2 binden fazla işçi etkilenecek” diye konuştu. Sorunun düzeltilmesi için yeni bir KHK çıkarılması gerektiğini belirten Çalışkan, “En büyük sorun eski hükümlülerde. 10 yıl önce suç işlemiş. Cezasını çekmiş. Şimdi elinde süpürge, araç-gereci ile kamuya hizmet ediyor. ‘İşin olmadı, her ne kadar şimdi çalışıyorsan da senin daha önce suçun var. Seni alamıyoruz’ denilerek bu işçilerin toplum dışına itilmesi söz konusu” değerlendirmesini yaptı.

Bu arada Türkİş’e bağlı Belediyeİş Sendikası’nın da sadece Ankara’da 200’ü aşkın taşeron işçi üyesinin başvurusu başta emeklilik olmak üzere çeşitli nedenlerle reddedildi. KHK’ya göre, emekliliği gelen taşeron işçilerin başvuruları kabul edilmiyor.