Taşeron yasasıyla Diyarbakır'da işten çıkarılan belediye işçileri eyleme başladı

Diyarbakır’da Bağlar Belediyesine bağlı olarak çalışan 255 taşeron işçi, taşerondan kadroya geçişte işsiz kalmaları üzerine işlerine dönmek için belediye önünde eylem yapıyor. İşçiler güvenlik soruşturmasıyla tazminatsız olarak işten çıkarılmalarına tepki göstererek, güvenlik sıkıntısı varsa yıllarca sigortalı olarak nasıl çalıştırıldıklarını sordu. İşten çıkarılmalarını ‘keyfi’ olarak nitelendirilen işçiler, “Yıllarca sorunsuz çalıştık, ama şimdi hiç bir şey denmeden işimizden olduk. Peki suçumuz ne” diye sordu.

Evrensel'den Serpil Berk'in haberine göre, Diyarbakır’da Bağlar Belediyesinin temizlik, kültür, zabıta, fen ve park bahçe birimlerinde çalışan 255 taşeron işçi işlerine dönmek için cuma gününden bu yana belediye önünde oturuyor. Yaptıkları eylemden bu yana çeşitli kesimler tarafından işçilere ziyaretler gerçekleştirilirken, içerisinde HDP, PSK, ÖSP, PAK, Azadi Hareketi işçileri ziyaret edip, dayanışma dileklerinde bulundular.

Cuma gününden bu yana belediye önünde oturma eylemi yapan işçilerle konuştuk. 9 yıldır kültür biriminde çalışırken işten çıkarılan işçilerden olan Sezen Mercan, yaşadığı süreci şöyle anlatıyor: “Herhangi bir güvenlik soruşturmasından geçtiğimize inanmıyorum tamamen keyfi bir şey. Hepimiz Cumhuriyet Başsavcılığından temiz kağıdı aldık. İşlediğimiz herhangi bir suç yok, soruşturma, gözaltı yok. Güvenlik sıkıntım olsa zaten 9 yıl sigortalı olarak çalışamazdım.” Mercan, CHP’li belediyelerde bazı işçilerin işe alındığını, emsal karar olduğunu belirterek, işlerine dönmek istediğini dile getirdi.

"Sabıka kaydı bile yok"

Faruk Güneş (43) 7 yıldır temizlik kontrol şefi olarak çalışıyor. 255 kişinin işten çıkarılmasına dikkat çeken Güneş, “Sabıka kaydı bile yok arkadaşlarımızın, güvenlik soruşturmasında sadece ‘uygun değildir’ diyor. Suçumuz varsa gelip bizi tutuklasınlar. Yetkili biri gelip bize açıklama yapmıyor. Bize desinler ki suçunuz bu, sizi bu yüzden işe almıyoruz ama bu bile yapılmadı biz de eyleme başladık” diye konuştu.

Bayram (32) temizlik işçisi olarak çalıştığı işinden olmuş. Bayram şunları dile getirdi: “5 yıldır sorunsuz çalıştık ama şimdi hiç bir şey denmeden işimizden olduk. Kimse bize nedenini bile söylemiyor güvenlik soruşturması, peki suçumuz ne? Ne yaptık? Madem suçluyuz 5 yıl nasıl çalıştırıyor beni?”

"Bebeğim 1 aylıkken eşim KHK ile ihraç oldu"

Eylem Birtane (27) 4 yıldır çalıştığı hukuk biriminden çıkarılmış 9 aylık çocuğuyla beraber oturma eyleminde. İşten çıkarılma gerekçelerini bilmediğini söyleyen Birtane, “Resmi hiçbir ağızdan açıklama yapılmadı. Sadece güvenli soruşturmamızın olumsuz geldiği söylendi. Güvenlik soruşturmasının neye dayanarak yapıldığını bilmiyoruz. Güvenlik soruşturmasının hukuksuzluğuna dikkat çekmek için buradayız. Çocuğum 9 aylık ve ben 2. defa bu sorunu yaşıyorum. Bebeğim 1 aylıkken eşim KHK ile ihraç oldu, şimdi ben işten çıkarıldım. Emziren bir annenin yasal olarak işten çıkarılmaması gerekiyor. İşimize geri dönmek istiyoruz ve hükümetten bu uygulamaya son vermesini istiyoruz” diye anlattı yaşadıklarını.