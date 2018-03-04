T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taşeron işçinin kadroya geçiş sınavları başladı

Adayların sınavı geçebilmek için sözlü sınavda başarılı olmaları ya da yazılı sınavdan en az 50 puan alması gerekiyor

04 Mart 2018 20:35

Yaklaşık bir milyon taşeron işçiyi yakından ilgilendiren, kadroya geçiş sürecinde sınav süreci başladı. 22 Mart’a kadar sözlü ve yazılı sınavlar yapılacak. Adayların sınavı geçebilmek için sözlü sınavda başarılı olmaları ya da yazılı sınavdan en az 50 puan alması gerekiyor.

ntv.com.tr'nin haberine göre, Taşeron işçilerin kadroya geçişlerinde "sınav" süreci başladı. 22 Mart’a kadar kamuda sözlü ve yazılı sınavlar yapılacak.

Sınav sürecini ilk başlatacak kurumlardan biri Sağlık Bakanlığı olacak. 

Sağlık Bakanlığı uygulayacağı sözlü sınavın kriterlerini belirlerken, bazı alanlarda çalışanların “milli ve kültürel sorumluluklar bilgisine” de bakacağını duyurdu.

Her iş kolunda da farklı kriterler belirlendi. Örneğin temizlik hizmetinde “zemin temizliği bilgisi, büro tezimliği bilgisi, elektronik eşya temizliği bilgisi ve hijyen kurallarına uyma bilgisine” bakılacak. 

Yabancı hasta ve işaret dili tercüme hizmetlerinde ise, çalışana “milli ve kültürel sorumluluklar bilgisi, sözlü, yazılı ve işaret dili tercümanlığı bilgisine” bakılarak sözlü sınav notu verilecek. 

Adayların sınavı geçebilmek için sözlü sınavda başarılı olmaları ya da yazılı sınavdan en az 50 puan alması gerekiyor. 

Sınavların bitiminden sonra 23-26 Mart tarihleri arasında sürece ilişkin itirazlar toplanacak.

ETİKETLER

taşeronişçisınavlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24