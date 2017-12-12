Taşeron işçilerle ilgili süreçte şeffaflık istediler

Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu\'na (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası üyeleri, taşeron işçilere kadro verilmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı açıklamada konuşan Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, \"Sürecin açık ve şeffaf yöntemlerle yapılmasını, merkezi yönetim kurumlarına alınacak işçilerin şu anda çalıştıkları şirketlerin, hizmet verilen kurumlar ile işçilerin isimlerinin yayımlanmasını ve kaç işçinin bu işlemden yararlanacağını bilmek kamuoyunun temel beklentisidir. Bunun için işçi konfederasyonları temsilcilerinin değerlendirme ve kadroya alınma sürecine dahil edilmesiyle kadro işlemleri konusunda toplumsal mutabakat sağlanması mümkün kılınacaktır. Kadro işlemleri için komisyon kurulmasını talep ediyoruz\" dedi.

Hükümetin taşeron işçilere yönelik kadro çalışmaları sürerken, DİSK\'e bağlı Genel İş Sendikası üyeleri de İzmir\'de basın açıklaması yaptı. CHP İzmir Milletvekili Tacetttin Bayır ile bazı ilçe belediye başkanlarının da destek verdiği Cumhuriyet Meydanı\'ndaki basın açıklamasını Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan yaptı. Hükümetin taşeron şirket işçilerine yönelik açıklamasında belirsizlikler olduğunu söyleyen Çalışkan, şunları kaydetti:

\"Yüzbinlerce taşeron şirket işçisini ilgilendiren bir konunun doğrudan muhatapları olan sendikalarla müzakere edilerek atılacak adımların olgunlaştırılması gerekirdi. Ancak böyle bir süreç işletilmemiş ve taşeron işçilerin yıllardır süren kadro beklentisi günlük siyasete konu edilmiştir. Açıklığa kavuşan konu, belediye hizmetlerinde çalışan işçilerin kadro beklentisinin boşa çıkarılmış olmasıdır. Belediye şirketlerinde istihdam koşulları ve sendikal haklar belediye yönetimlerinin işçi sınıfına verdiği değerle doğrudan ilgilidir. İşçi sınıfına ters düşen belediye yönetimleri altında, sendikal hak ihlalleri ve kötü çalışma koşullarına karşı çetin bir mücadele bizleri beklemektedir. Bu nedenle hükümet yetkililerince verilen müjde ne yazık ki belediye hizmetlerinde çalışanlar için belediye yönetimlerinin işçi sınıfına verdiği değerle sınırlandırılmıştır. Belediye şirketlerindeki belirsizlik güvencesizliğe temel olacaktır.\"

Hükümetin belediye şirketlerinde çalışan 100 bin işçiyi kadro sürecinin dışına ittiğini savunan Remzi Çalışkan, \"Hükümet, belediye hizmetlerindeki taşeron şirketlerde çalışan yaklaşık 400 bin işçiyi de belediye şirketlerine göndererek taşeronluğu bitirdik söylemini kurmakta ve bizden buna inanmamızı beklemektedir. Önce belediye şirketleriyle, esas olarak da 2004 yılından başlayarak başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere yerel yönetim yasalarıyla güvenceli kamu istihdamının dışına çıkarılan belediye hizmetlerinde çalışan yüzbinlerce işçinin kadro beklentisi yapılan açıklamalarla boşa çıkarılmıştır\" diye konuştu.

Açıklamalara göre, belediye hizmetlerinde çalışan taşeron şirket işçilerine kadro değil, belediye işverenlerinin insafına göre belediye şirketlerinde istihdam kapısı aralandığını da ifade eden Çalışkan, şöyle dedi:

\"Şimdi yapılan iş geriye dönüş anlamına gelmekte, işçilerin güvenceli kamu istihdamı beklentisi bir kez daha boşa çıkarılmaktadır. Yapılacak düzenlemenin bu eksiklikler giderilerek değiştirilmesi talebimizi bugünden başlayarak yeniden dile getiriyoruz. Sürecin açık ve şeffaf yöntemlerle yapılmasını, merkezi yönetim kurumlarına alınacak işçilerin şu anda çalıştıkları şirketlerin, hizmet verilen kurumlar ile işçilerin isimlerinin yayımlanmasını ve kaç işçinin bu işlemden yararlanacağını bilmek, kamuoyunun temel beklentisidir. Bunun için işçi konfederasyonları temsilcilerinin değerlendirme ve kadroya alınma sürecine dahil edilmesiyle kadro işlemleri konusunda toplumsal mutabakat sağlanması mümkün kılınacaktır. Kadro işlemleri için komisyon kurulmasını talep ediyoruz.\"



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