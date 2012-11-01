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Ekonomi

Taşeron işçi sayısı 1 milyona ulaştı

417 bin kişi ile temizlik ve 318 bin kişi ile inşaat sektörleri, taşeron işçiliğin en yaygın olduğu sektörler

01 Kasım 2012 20:35

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonları ve siyasi partilerin temsilcilerinin katılımıyla ''alt işverenlik, geçici iş ilişkisi ve uzaktan çalışma'' konularında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda Bakanlıkça hazırlanan bir rapor sunuldu. Rapora göre, kamuda 585 bin 788 ve özel sektörde 419 bin 466 kişi alt işverende çalışıyor.

Taşeron işçiliğin en yaygın olduğu sektörler, 417 bin kişi ile temizlik ve 318 bin kişi ile inşaat sektörleri.

Hizmet alımının en yaygın olduğu kamu kurumları, yüzde 36 ile belediyeler ve yüzde 14 ile KİT'ler ve yüzde 4 ile yüksek öğretim kurumları.

Alt işveren yanında çalışan işçi, sık işveren değişikliği nedeniyle yıllık ücretli izne hak kazanamıyor.

SGK verilerine göre, Türkiye'de 2011 yılında yaklaşık 12,5 milyon ''işten çıkış bildirgesi'' hazırlandı, ancak bunların sadece yüzde 10'u kıdem tazminatına hak kazanabildi.

Alt işverenlik uygulaması, yapısı gereği örgütlenmeyi ve toplu iş sözleşmesinden yararlanmayı imkansızlaştırıyor.

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