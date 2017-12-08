Taşeron düzenlemesiyle 300 firma kapanabilir

Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Başkanı Murat Kösereisoğlu, taşeron düzenlemesi ile yaklaşık 300 güvenlik firmasının kapanabileceği uyarısında bulundu.

Kösereisoğlu, aynı şekilde kamuya iş yapan temizlik, yemek gibi birçok alanda binlerce şirketin kapanabileceği görüşünü de dile getirdi.



Hürriyet'ten Neşe Karafil'in haberine göre, Kösereisoğlu, bir grup gazeteci ile yaptığı sohbet toplantısında, güvenlik işinde çalışan taşeron sayısının yaklaşık 120-130 bin civarında olduğunu belirterek, “Güvenlikçilerin 5 yılda bir eğitim şartı, sağlık şartı var. Yeterliliği kaybederse muhtemelen kamuda yatay başka bir yere geçebilecek mi? Özel güvenlikçi ihtiyacı bitmeyecek” diye konuştu.