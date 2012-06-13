'Tasarrufu bırakın, tatile G. Avrupa'ya gidin'

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Avrupa'nın vergileri indirip büyümeyi desteklemek için maaşları artırması gerektiğini söyledi. Roubini, Alman Hükümeti'nin vatandaşları tatili Güney Avrupa'da geçirmeye teşvik etmesini önerdi.



'Kriz kahini' olarak nitelendirilen ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Avrupa'yı tasarruf çılgınlığından vazgeçmeye çağırdı.

Alman Bild Gazetesi'ne konuşan Roubini,, Avrupa'nın kemer sıkma ve tasarruf konusunda ısrar etmekten çok vergileri indirip büyümeyi desteklemek için maaşları artırması gerektiğini söyledi.

Roubini'nin "Alman Hükümeti, vatandaşlarını tatillerini Güney Avrupa'da geçirmeye teşvik ederse, bu ülkelere yardımcı olmuş olur" ifadesini kullanması dikkat çekti.

Bu arada IMF Başkanı Christine Lagarde, Avrupalı politikacılara krizi çözmek için kararlı adım atmaları çağrısında bulundu.

Lagarde, gelişmiş ülkelerde hükümetlerin borçlarını azaltmak için inandırıcı orta vadeli mali plan hazrılamalarının hayati önem taşıdığını kaydetti.

IMF Başkanı, gelişmiş ülkelerde gevşek para politikası ile mali olarak mümkün olduğu sürece büyümeyi destekleyen politikaların uygulanması gerektiğini de belirtti.