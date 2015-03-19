Tasarruf politikası Yunanların belini büktü



Alman Makroekonomi ve Konjonktür Araştırmaları Enstitüsü'nün Yunanistan'la ilgili araştırmasının sonuçlarına göre maaş kesintileri ve vergi zamları, Yunanistan'da gelirlerin azalmasına ve yoksulluğun artmasına yol açtı. Enstitünün uzmanlarından Gustav Horn, “Nesnel rakamlar, Yunanistan'da milyonlarca kişinin aşırı sert ve sosyal bakımdan dengesiz kemer sıkma politikaları yüzünden ekonomik açıdan tamamen çöktüğünü gösteriyor” dedi.

Sendikalara yakınlığıyla bilinen Hans Böckler Vakfı'na bağlı Makroekonomi ve Konjonktür Araştırmaları Enstitüsü (IMK), araştırma için temsili olarak kabul edilebilecek vergi verilerini değerlendirdi. Bu kapsamda 2008 – 2012 yılları arasında 260 bin hanenin verileri incelendi. Sayıların ‘açıklanmış bir felaketin kroniğini' ortaya koyduğunu söyleyen uzman Gustav Horn, Yunanistan'da geçen yıllara damgasını vuran tasarruf ve reform politikasını eleştirdi.

Kesintiler gerekenden çok daha fazla

Araştırmaya göre, 2008-2012 yılları arasında Yunanistan'da hanelerin nominal düzeydeki brüt gelirleri dörtte bir oranında azaldı. Maaş kesintilerinin ise bu gerilemenin yarısına neden olduğu saptandı. Araştırmada, kesintilerin Yunanistan ekonomisinin uluslararası rekabet gücünü güçlendirebilmesi için gerekenden çok daha fazla olduğu tespit edildi.

Buna ek olarak vergilere yapılan yüksek orandaki zamlarla birlikte vatandaşların net gelirlerinde yüzde 9'luk bir gerileme olduğu belirlendi. Özellikle orta ve düşük gelir grubundaki kişilerin işsizliğin bir sonucu olarak bu durumdan çok daha fazla etkilendiği, özel sektör çalışanlarının ise kamu çalışanlarına göre daha fazla zarar gördüğü ortaya çıktı.

Enstitü, uluslararası alacaklılara ‘sosyal olmayan ve kısa vadeli' bir politika uygulama eleştirisinde bulundu.