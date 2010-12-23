-TASARIYI YENİDEN SUNACAK WASHINGTON (A.A) - 23.12.2010 - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına destek veren tasarıyı Meclis gündemine getirmeyi başaramadı. Ermeni tasarısının hazırlayıcılarından, Temsilciler Meclisindeki Ermeni lobisinin en önemli isimleri arasında yer alan Demokrat Parti California milletvekili Adam Schiff, gelecek yıl Ermeni tasarısını yeniden sunacağını söyledi. Pelosi, tüm uğraşlarına rağmen, geçen Cuma gününden bu yana gündeme gelip gelmeyeceği tartışılan tasarıyı Genel Kurula getirebilmek için gerekli olan çoğunluğu bulamadı. ABD Başkanı Barack Obama'ya Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mesaj, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mektup göndermesi ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı telefonla aramasının yanı sıra Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin ilk dakikalardan itibaren tüm imkanlarını seferber etmesi, tasarının gündeme gelmemesinde etkili oldu. Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA), Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF), Turkish Coalition of America (TCA) ve Turcic American Alliance'ın (TAA) Türk toplumunu ve Türk dostu Amerikalıları kısa sürede harekete geçirerek, Kongre üyelerinin aranmasını sağlaması, Meclis üzerinde önemli baskı oluşturdu. Kongredeki Türk Dostluk Grubu üyelerinin çalışma arkadaşları nezdinde tasarıyı desteklememeleri yönündeki girişimleri de tasarının gündeme gelmemesinde önemli rol oynadı. Ermeni tasarılarına karşı tutumuyla bilinen, Temsilciler Meclisinin yeni başkanı olacak Cumhuriyetçi Azınlık Lideri John Boehner'in Cumhuriyetçi milletvekillerinden Meclisten ayrılmamalarını istemesi de etkili oldu. Meclisin oturumunu kapatıp tatile girmesiyle birlikte tasarı da "kadük" hale geldi. -TASARIYI YENİDEN SUNACAK- Ermeni tasarısının hazırlayıcılarından, Temsilciler Meclisindeki Ermeni lobisinin en önemli isimleri arasında yer alan Demokrat Parti California milletvekili Adam Schiff, Ermeni haber portalı "panarmenian.net" tarafından yayımlanan açıklamasında, gelecek yıl Ermeni tasarısını yeniden sunacağını söyledi. TCA Başkanı Lincoln McCurdy de telekonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, muhtemelen Ocak ayında yeni bir Ermeni tasarısının Kongreye sunulacağını, ancak Temsilciler Meclisinin yeni başkanı olacak Boehner'in Ermeni tasarılarına karşı tutumuna dikkati çekerek, tasarının yeni Mecliste çok destek bulmayacağını ifade etti. McCurdy, Ermeni tasarılarına olan desteğin azaltılması ve nihayetinde sona erdirilmesinde, TCA ve Türk kökenli Amerikalıların Amerikan kamuoyunu tarihsel gerçekler hakkında eğitici faaliyetlerinin büyük önem taşıdığını belirtti. TCA Başkanı McCurdy, yazılı açıklamasında da, Kongredeki Türk Dostluk Grubunu ve "daha önce hiç görülmeyen bir seviyede bir araya gelen Türk Amerikan toplumunu" kutladı. "Kongrenin TCA ve Türk Amerikan toplumunun son günlerdeki kaygılarını dinlemesinden" duyduğu memnuniyeti dile getiren McCurdy, "tasarının destekçilerinin bile Kongrenin yasama hileleri ve gizli taktiklerle çalışmaması gerektiğini fark ettiğini" kaydetti. McCurdy, "Şunu artık biliyoruz ki, Kongre üyelerinin büyük çoğunluğu, Türk-Amerikan ilişkilerini önemi hakkında Başkan Barack Obama ile aynı görüşü paylaşıyor ve bu aklıselimin ulusal çıkarlarımızın pahasına müttefikimiz Türkiye'nin gereksiz yere hırpalanmasından kaçınabilmek açısından 112. Kongrede de sürdürülmesini bekliyor" ifadelerini kullandı. Ermeni tasarısının Temsilciler Meclisi gündemine gelebileceği haberlerinin ortaya çıkmasından bu yana, ABD'deki Türk çatı kuruluşlarının acil çağrılarıyla Türk-Amerikan toplumunun tasarıya karşı topluca harekete geçirildiğine işaret eden McCurdy, Kongredeki Türk Dostluk Grubunun daha önce hiç görülmediği kadar aktif davrandığına işaret etti. McCurdy, Türk Dostluk Grubunun ve Türk kökenli Amerikalıların tasarının Türk-Amerikan ilişkilerine vereceği zararlara dikkati çekerek, tasarının gündeme gelmemesinde önemli rol oynadığını belirtti. McCurdy, "Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin tasarıyı oylatmama kararı, çabalarımızın bir farklılık yarattığını ve tarihsel gerçekler, uzlaşı ve barışı ilerletmenin yollarını aramaya devam ederken, mirasımızı korumaya dönük ortak taahhüdümüzü güçlendirdi" dedi. ATAA Başkanı Günay Evinch (Övünç) de tasarının Temsilciler Meclisinde oylamaya sunulmaması için Türk Amerikan toplumunun göstermiş olduğu "olağanüstü duyarlılığa" teşekkür etti.