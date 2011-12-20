-Tasarının perşembe oylanması kesinleşti PARİS (A.A) - 20.12.2011 - Fransa'da hükümet, meclisteki başkanlık divanında, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasını öngören yasa teklifinin gündeme alınmasına itiraz etmedi. Hükümetin tasarının gündeme alınmasına itiraz etmemesiyle yasa tasarısının perşembe günü oylamaya sunulması kesinleşti. Fransa meclisi yasalar komisyonu iktidardaki Halk Hareketi Birliği (UMP) Marsilya milletvekili Valerie Boyer tarafından hazırlanan yasa tasarısını 7 Aralık'ta kabul etmişti. Tasarıda, ''Fransız yasaları tarafından tanınan soykırımların reddi, bir yıl ve 45 bin avro para cezasına çarptırılır'' ifadesi yer alıyor. Fransa parlamentosu, 29 Ocak 2001 tarihinde, ''Fransa, 1915 yılındaki Ermeni soykırımını tanır'' ifadesiyle kaleme alınan bir yasayı onaylamıştı.