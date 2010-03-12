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'Tasarının mesnetsiz olduğu ortada'

İsveç Parlamentosu'nun Ermeni iddialarını kabul etmesi üzerine istişare için geri çağrılan Büyükelçi Zergün Korutürk, Türkiye'ye döndü. Korutürk

12 Mart 2010 02:00

T24 - İsveç Parlamentosu'nun Ermeni iddialarını kabul etmesi üzerine istişare için geri çağrılan Büyükelçi Zergün Korutürk, Türkiye'ye döndü. Korutürk, "Tasarının mesnetsiz olduğu ortada" dedi.

'İsveç Meclisi 'soykırım' dedi

İstanbul'da havaalanında bir açıklama yapan Büyükelçi Korutürk, bir grup insanın seçim amacıyla böyle bir öneriyi kabul etmesinin İsveç'e yakışmadığını söyledi.

İsveç parlamentosunda kabul edilen tasarının sözde Ermeni soykırımı tasarısının çok ötesinde olduğunu belirten Korutürk, tasarıda sadece Ermenilere değil, Süryanilere, Asurilere ve Pontus Rumlarına da soykırım yapıldığının iddia edildiğini söyledi.

Korütürk, "Hristiyan topluluğunun tümü tasarıda kaleme alınmış, tasarının nasıl mesnetsiz olduğu ortada" dedi. İsveç hükümetinin şok içinde olduğunu söyleyen Korutürk, "Soykırım kararı ilişkilerimizi çok ciddi etkileyecek" dedi.

Büyükelçi Korutürk, "Oylamadan yarım saat sonra Türkiye'ye dönmem yönünde talimat aldım" diye konuştu.

Türkiye'nin İsveç ile ilişkilerinin mükemmel bir dönem geçirdiğini belirten korutürk, Türkiye-AB ilişkilerinde en büyük desteğin İsviç tarafından verildiğini anımsattı.

Korutürk, "İsveç eylül ayında seçime gidiyor. 2008 yılında gelen bu tasarı şimdiye kadar bekledi. Seçim ortamına girildiği için böyle bir süreç yaşandı" dedi.

Türkiye'nin 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün oğlu Büyükelçi Selah Korutürk'ün eşi olan Zergün Korutürk, İstanbul'dan Ankara'ya geçecek.




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