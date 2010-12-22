-TASARININ GENEL KURULA GELME İHTİMALİ SÜRÜYOR WASHINGTON (A.A) - 22.12.2010 - Mehmet Toroğlu/Barışkan Ünal - ABD'nin 1915 yılı olaylarını "soykırım" olarak tanımasını isteyen tasarı, çalışmalarını akşam geç saatlere kadar sürdüren Temsilciler Meclisi'nde gündeme gelmedi. Meclise gelebileceğine yönelik haberlerin ortaya çıktığı geçen Cuma günü Genel Kurula gelmeyen tasarı, bu kez de Meclis gündemine alınmadı. Meclis daha çok, yasalaşması istenilen ve ABD'nin iç konularını ilgilendiren tasarılar üzerinde çalıştı, Genel Kurul salonunda az sayıda üyenin bulunduğu dikkati çekti. Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesinin 100 kadarının, Noel dolayısıyla kendi seçim bölgeleri ve evlerine gittiği, hiçbir tasarı oylamasına katılmayacağı belirtiliyor. -HALA MECLİSE GELEBİLİR- Bugün de toplanacak Mecliste, tasarının hala gündeme gelme ihtimali bulunuyor. Tasarının gündeme gelmesi ihtimalinde, iki seçenek bulunuyor. Buna göre, Genel Kurulun görüşeceği tasarıları ve yöntemlerini belirleyen Kurallar Komitesi tasarıyı gündeme almayı tercih edebilir. Böyle bir durumda tasarının hangi yöntemle ele alınacağına komite karar veriyor. İkinci yöntem olan "suspension of rules (usul kurallarının askıya alınması)" uygulaması ile de Meclis Başkanı Nancy Pelosi, tasarıyı doğrudan Genel Kurul'a getirilebilir. Tasarının komite tarafından gündeme alınması halinde, "çoğunluk oyu" yönteminin kullanılabileceği belirtiliyor. Bu yöntemde, tasarı üzerinde Meclis üyeleri söz alarak, görüşlerini bildirebiliyor veya tasarı üzerinde değişiklik talep edebiliyor. Ancak oylama aşamasında basit çoğunluk tasarının geçmesi için yeterli oluyor. Genellikle iki partinin de uzlaştığı konularda zaman kaybetmemek amacıyla başvurulan "Suspension of rules" yönteminde ise tasarı, mevcut üyelerden birinin itiraz etmemesi halinde "el kaldırma (voice call)" yoluyla kabul edilebiliyor. Eğer üyelerden biri itiraz ederse, bu durumda toplantı yeter sayısı (quorum) ve mevcut üyelerin üçte ikisinin lehte oyu aranıyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, bu yöntemi, yeterli çoğunluğu sağlaması, ancak Kurallar Komitesi'nin konuyu gündeme getirmemesi durumunda, Genel Kuruldan hızlı geçme şansı olduğu için kullanmayı seçebileceği ifade ediliyor. -"KONGREDE HAZIR BULUNUN"...- Edinilen bilgiye göre, Pelosi, kendine yakın milletvekillerini, Meclisin bugünkü Genel Kuruluna katılması ve Kongre'den ayrılmaması için aradı. Cumhuriyetçi Parti Grubu'nun da tüm parti üyelerine, Temsilciler Meclisinde hazır bulunmaları çağrısında bulunduğu öğrenildi. Pelosi, dün konuyla ilgili sorulara yanıt vermekten kaçınırken, Temsilciler Meclisi Demokrat Çoğunluk lideri Steny Hoyer, konunun meclis gündemine bugün gelmeyeceğinin sinyalini vermişti. Meclisin kapanma gününün belirsizliğine dikkati çeken Hoyer, dolayısıyla tasarının durumunun hala belirsiz olduğuna da işaret etmişti. Pelosi gibi tasarıyı destekleyenler arasında yer alan Hoyer, Ermeni tasarının bugün gündeme gelip gelmeyeceğini ise kendi aralarında konuşmakta olduklarını söyledi. Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, "tasarıya karşı" olduklarını daha önceden belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs, Türkiye ile ilişkilerin "son derece önemli" olduğuna işaret etmekle birlikte, "ABD Başkanı Barack Obama'nın tasarıyla ilgili görüşünün bilindiği" şeklinde farklı yorumlanabilecek ifadelerde bulundu. Gerek Gibbs gerek Crowley, Obama ve Clinton'un tasarı karşısında Kongre nezdinde şahsen devreye girip girmediği konusunda yorumda bulunmadı. -BÜYÜKELÇİLİK VE TÜRK KURULUŞLARINDAN "KARARLI" ÇALIŞMA...- Bu arada, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de konuyu yakından takip etmeye ve Kongre ile temaslarına tüm hızıyla devam ediyor. Büyükelçi Namık Tan, Kongre üyelerini bizzat aramanın yanı sıra son gelişmeleri sosyal paylaşım ağı Twitter'da paylaşmayı da sürdürdü. Tan, konuya yönelik çalışmaları "aynı kararlılık ve azimle sürdürdüklerini" belirterek, "oldu bitti"ye izin vermemek için meclis çalışmalarının sona ereceği ana kadar "konuyu hassasiyetle takip edeceklerini" kaydetti. Tasarının ilk duyulduğu andan itibaren hareket geçen ABD'deki Türk kuruluşları, bugün de çalışmalarına devam etti. Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi ve Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF), Türk dostu Amerikalılar ile Türk toplumunu Kongre üyelerini aramaya teşvik etmeyi sürdürdü. Turkic American Alliance (TAA) da üyelerini tasarıyla ilgili e-postalar göndererek bilgilendirdi. TAA Başkanı Başkanı Faruk Taban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üyelerinden, Kongre üyelerinin ofislerini aradıkları yönünde çok sayıda geri dönüş aldıklarını ve insanların aramaya devam ettiğini söyledi. Federasyon olarak Kongre üyeleriyle de gün boyu temaslarda bulunduklarını belirten Taban, bu konudaki çalışmalara bugün de devam edeceklerini bildirdi.