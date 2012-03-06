Tasarı kabul edildi, kadına şiddet uygulayan yanacak

T24- 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı', TBMM Adalet Komisyonu'nda bazı değişikliklerle kabul edildi.





Zaman'ın haberine göre, komisyon, tasarıyı Alt Komisyon metni üzerinden ele aldı. Şiddete uğrayan kadınların korunması için alınacak önlemlere ilişkin usul ve esaslar, yeniden belirlendi. Buna göre, kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili alınacak tedbirlere mülki idare amiri tarafından karar verilecek. Kanun kapsamında korunan kişi ve gerekiyorsa çocuklarına, uygun barınma yeri sağlanabilecek ve gerekli görüldüğünde geçici maddi yardım yapılabilecek.

Hayati tehlikesinin bulunması halinde, ilgilinin talebi üzerine veya re'sen geçici koruma altına alınabilecek. Gerekli görüldüğünde mahkeme kararıyla iş yerinin değiştirilmesi sağlanacak. Hayati tehlikesinin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde, hakim kararıyla söz konusu kişinin Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre, kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesine karar verilebilecek.

Kendisi ve aile bireylerinin kimlik bilgileri ve adresleri ile diğer bilgileri, tüm resmi kayıtlarda gizli tutulacak. Hakkında barınma yeri sağlanmasına karar verilen kişiler, Bakanlığa ait veya denetimi altında bulunan yerlere yerleştirilecek. Teknik yöntemlerle takip, şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişiye yönelik olarak elektronik kelepçe veya bileklik, korunan kişinin sabit ev içi ikaz cihazı ya da mağdura hakaret özgürlüğü tanıyan ev dışında da kullanılabilen telefon görünümlü mobil cihazın kullanılması gibi yöntemlerle yapılabilecek. Hakkında tedbir kararı verilen kişi, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi halinde hakim kararıyla 3 günden 30 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacak. Zorlama hapsinin toplam süresi 6 ayı geçmeyecek.

Nafaka maaşından kesilecek

Çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre yürüten 'şiddet önleme ve izleme merkezleri' kurulacak. Okul kitaplarına, kadının insan hakları ve eşitliği konusunda eğitimine yönelik dersler konulacak. Nafaka ödemekle yükümlü kılınan kişinin SGK ile bağlantısı olması durumunda, korunan kişinin başvurusu aranmaksızın nafaka, ilgilinin maaşından icra müdürlüğü tarafından tahsil edilecek. Bakanlık, gerekli görmesi halinde kadın, açılan idari, cezai, hukuki her türlü davaya katılabilecek.



