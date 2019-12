-TASARI GÜNDEMDEN KOLAY ÇIKMAYACAK WASHINGTON (A.A) - 23.12.2010 - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, ABD'nin 1915 olaylarını ''soykırım'' olarak tanımasını isteyen tasarının Temsilciler Meclisi gündemine gelmemesinin, ''her şeyin bittiği'' şeklinde değerlendirilemeyeceğini belirterek, ''Daha kararlı, daha birlik içinde hareket etme, tek vücut olma ihtiyacı var. Gündemden görünür gelecekte kolay çıkmayacak, buna hazırlıklı olmak gerekiyor'' dedi. Tan, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlediği basın toplantısında, 1915 yılı olaylarıyla ilgili 252 no'lu tasarının, yılın son günlerinde ''gereksiz yere vakit ve enerji kaybına neden olduğunu'' söyledi. Bu olayda, Türk toplumunun son zamanlarda görülmemiş bir şekilde hareket ederek tepki verdiğini ve bunun kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Tan, ''Çok yeni gelişen bir hadisede, hadisenin karşılanması bağlamında, bizim tepkimiz, olaya müdahale açısından gayet başarılı olmuştur'' dedi. -TÜRK ÇATI KURULUŞLARI YAKIN ÇALIŞTI Tan, tasarıyla ilgili sürecin nasıl geliştiğini de anlattı. Olayın geçen perşembeyi cumaya bağlayan gece, yerel saatle 01.30 civarında başladığını, kendilerinin de 06.30'da tüm süreci başlattıklarını anlatan Tan, ABD'deki tüm Türk kuruluşlarıyla bir araya gelerek saat 10.00'da stratejiyi belirlediklerini kaydetti. Tan, Türk çatı kuruluşlarının bu olayla birbirleriyle yakın çalışma kültürünü daha çok benimsediklerini ifade etti. Tasarının, geçtiğimiz Mart ayında Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ne gelmesi sırasında da Türk çatı kuruluşları ve Türk toplumunun benzer bir tepki verdiğini, o dönem ''Türk toplumunun oyunu kurallarına göre oynamayı öğrendiğini'' söylediğini hatırlatan Tan, ''Bu son tecrübe de bunun ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu'' diye konuştu. -"TEK VÜCUT OLMA İHTİYACI VAR" Bu tür tasarıların tekrar gelebileceğine işaret eden Tan, ''252 no'lu tasarıyla ilgili son süreç bizim için her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Daha kararlı, daha birlik içinde hareket etme, tek vücut olma ihtiyacı var'' dedi. Tan, bu nedenle gerekli çalışmlara ve temaslara aralıksız devam edeceklerini, mutahaplarını bilgilendirmeyi sürdüreceklerini söyledi. Büyükelçi Tan, ''Umuyoruz bundan sonra bu tür gelişmeler ortaya çıkmaz'' dedi. ABD'deki Ermenilerin California eyaletinde açtıkları davalarla ilgili olarak ABD Federal Temyiz Mahkemesi'ndeki son gelişmeleri hatırlatan Tan, genel anlamda ABD'de meselenin gündemden görünür gelecekte kolay çıkmayacağını, buna hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi. Tan, bu noktada özellikle Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci çerçevesindeki çalışmaların sonuçlandırılması gerektiğini kaydetti. -"DEMOKRAT-CUMHURİYETÇİ AYRIMI YAPMADAN ARADIK" Tan, tasarının Meclise getirilmesine yönelik çabalarla ilgili soru üzerine, ''Son bir deneme yapmayı çok ciddiyetle düşündüklerini gördük. Öyle bir tasavvurları varsa bunu uygulamaya koymamaları için elimizden geleni yaptık'' dedi. Tasarıya karşı olmaları için Kongrede Demokrat veya Cumhuriyetçi ayrımı yapmadan tüm üyelere ulaşmaya çalıştıklarını belirten Tan, bir çoğuyla telefonda birebir görüştüğünü ama Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile kendisinin doğrudan bir teması olmadığını, şimdi de bu üyelere teşekkür telefonları ettiğini söyledi. Tan, ''Bizi en fazla eleştiren insanlarla da görüştüm. Amacımız, Kongrenin bütününe bu yapılan işin yanlış olduğunu anlatmaktı'' dedi. Mecliste gündeme getirilmek istenen tasarının, Türkiye ile ABD'nin ilişkilerinin veya Türkiye'nin küresel ve bölgesel anlamda oynadığı önemli rolün tamamen dışında marjinal bir konu olduğuna dikkati çeken Tan, ''Türk-Amerikan ilişkilerinin bununla tartılmasını, bizleri eleştiren insanlar dahi istemedi. Kongre içerisinde, başka konularda bizi eleştiren birçok üye dahi, Türkiye gibi bir ülkenin, birtakım Ermeni Amerikalıların ortaya koyduğu böyle marjinal çıkarlara feda edilmeyeceğini, bunun yanlış olduğunu gördü'' diye konuştu. -"YÖNETİMİN GEREĞİNİ YAPTIĞINA İNANIYORUM" Büyükelçi Tan, ''ABD Başkanı Barack Obama ve ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'in Kongreyi aramadığının belirtildiği ancak perde arkasında müdahalelerinin olup olmadığını bilip bilmedikleri''ne ilişkin soru üzerine, yönetimi bütün halinde kabul ettiklerini, tasarının Meclise gelip geçmesi gibi bir durumun yaratacağı sıkıntı ve hasarı en iyi bilenlerden birinin Amerikan yönetimi olduğunu belirterek, ''(Amerikan yönetiminin) tasarının engellenmesi konusunda gerekeni yaptığına inanıyorum'' dedi. Obama'nın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubuna yazılı cevap verip vermediğine yönelik soru üzerine Tan, olaylar çok hızlı geliştiğinden buna vakit kalmadığını ve Amerikan yönetiminin de kendileri için bazı önemli tasarılar nedeniyle çok meşgul olduğunu ama çok çeşitli kanallarla yönetimin Türkiye ile temas halinde olduğunu kaydetti. -"BİZE DESTEK OLMAK İSTEYEN HERKESLE ÇALIŞTIK" Tan, Ermeni tasarısı konusunda Yahudi lobisiyle görüşüp görüşmediklerinin sorulması üzerine, bu konuda Türkiye'ye destek olmak isteyen herkesle çalıştıklarını söyledi. ''Biz özel olarak Yahudi kuruluşlarına gitmiş değiliz ama o camiadan da bizlerle dostluğu bulunan, ilişkilerimizin önemine inanan Amerikalı Yahudi cemaatinin temsilcileriyle de elbette görüştük. Onların da bizlere yardımcı olmasını istedik ve onlar da ellerinden geleni yaptılar'' diyen Tan, görüşmelerini kuruluşlar değil, kişiler bazında yaptıklarını belirtti. -"KAPSAMLI VE YOĞUN İSTİŞARELER BAŞLATACAĞIZ" Öte yandan Tan, Ocak ayında yeni Kongrenin göreve başlamasıyla birlikte ABD iç politikasında yeni bir döneme girileceğini hatırlatarak, Amerikan yönetimi ve Kongre ile gelecek dönemde de yapıcı ilişkileri devam ettireceklerini ve geliştireceklerini söyledi. ABD ile gelecek yılda da her düzeyde temas ve istişarelere devam edeceklerini, dışişleri bakanlıkları arasında kapsamlı ve yoğun istişare süreci başlatma amacında olduklarını belirten Tan, ''Böylece, birçok ikili, bölgesel ve çok taraflı konularda yüz yüze diyaloğu daha da güçlendirmiş olacağız. Tabii bu toplantıların ilgili makamlarımız arasında eşgüdüm yakalanması kadar şahsi dostluk bağları kurulması bakımından da büyük fayda sağlayacağına inanıyorum'' dedi. Tan, ABD'nin Irak, İran, Afganistan gibi birçok konudaki dış politika gündeminin aynı zamanda Türkiye'nin dış politika gündemi olduğuna işaret etti. Büyükelçi Tan, Kıbrıs konusunda ABD yönetimi ve Kongrenin çözümün teşviki yönünde harekete geçmesi ve Kıbrıs Rum kesiminin adil ve kapsamlı bir çözümün sağlayacağı fayda konusunda ikna edilmesini beklediklerini söyledi. Tan, Türkiye ile ABD arasındaki ticaretin geliştiğini, bilimde de işbirliğinin gelecek yılda artabileceğini anlattı.