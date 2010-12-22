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Dünya

TASARI GÜNDEMDE YER ALMIYOR WASHINGTON (A.A)

22 Aralık 2010 11:05

-TASARI GÜNDEMDE YER ALMIYOR WASHINGTON (A.A) - 22.12.2010 - ABD'nin 1915 yılı olaylarını "soykırım" olarak tanımasını isteyen tasarı, Temsilciler Meclisi'nin bugünkü resmi gündeminde şu anda görünmüyor.  Meclis Demokrat Çoğunluk Lideri Steny Hoyer'in ofisinden yapılan duyuruda, 1915 olaylarını "soykırım" olarak niteleyen tasarının gündemde yer almadığı görüldü. Ancak duyuruda, programa eklemeler yapılabileceği de ifade ediliyor. Tasarı, Meclis'in dünkü oturumunda gündeme gelmemişti, ancak bugün "Kurallar Komitesi"nin tasarıyı gündeme alması ya da Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin "suspension of rules" (kuralların askıya alınması) yöntemiyle Meclis'e doğrudan getirmesi ihtimali halen sürüyor.

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