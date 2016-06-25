T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taş yüklü kamyon, ticari aracın üstüne devrildi; 6 yaralı

Araç hurdaya dönerken, 6 kişi hastaneye kaldırılduı

25 Haziran 2016 20:06

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde taş yüklü kamyon, hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada araç hurda yığınına dönerken, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre kaza, Önerler Mahallesi üzerinde geldi. Yakup Toprakçı yönetimindeki 59 UJ 935 plakalı taş yüklü kamyon, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu önünde giden Osman Güleroğlu’nun kullandığı 59 YN 171 plakalı aracın üzerine devrildi.

Kazada taş yükün aracın üzerine dökülmesi nedeniyle hafif ticari araç hurdaya döndü. Araçtan güçlükle çıkarılan Furkan Güleroğlu, Eylül Meriç, Muhammed Güleroğlu, Maviye Güleroğlu, sürücü Osman Güleroğlu ile kamyonun sürücüsü Yakup Toprakçı yaralandı.

İhbar üzerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

ETİKETLER

Taş yüklü araçkaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24