Taş yüklü kamyon, ticari aracın üstüne devrildi; 6 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde taş yüklü kamyon, hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada araç hurda yığınına dönerken, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre kaza, Önerler Mahallesi üzerinde geldi. Yakup Toprakçı yönetimindeki 59 UJ 935 plakalı taş yüklü kamyon, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu önünde giden Osman Güleroğlu’nun kullandığı 59 YN 171 plakalı aracın üzerine devrildi.
Kazada taş yükün aracın üzerine dökülmesi nedeniyle hafif ticari araç hurdaya döndü. Araçtan güçlükle çıkarılan Furkan Güleroğlu, Eylül Meriç, Muhammed Güleroğlu, Maviye Güleroğlu, sürücü Osman Güleroğlu ile kamyonun sürücüsü Yakup Toprakçı yaralandı.
İhbar üzerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.