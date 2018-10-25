Taş, sopa ve silah kullanılan kavga kamerada: 5 yaralı (2)

VALİLİK: GÖRÜNTÜLERİN VİRANŞEHİR\'LE İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR

Şanlıurfa Valiliği, sosyal medyada yayılan iki grubun kavga ettiği görüntülerinin, Viranşehir ilçesi ile ilgisinin bulunmadığı, görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı alınması için adli mercilere gerekli başvuru yapıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Bazı sosyal medya hesaplarından Viranşehir\'de meydana geldiği iddia edilen kavga görüntülerinin Viranşehir\'le hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kasıtlı bir şekilde yayılmaya çalışılan bu görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı alınması için adli mercilere gerekli başvuru yapılmıştır.\"