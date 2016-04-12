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Taş ocağında başına kaya parçası isabet eden işçi hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

12 Nisan 2016 18:56

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde taş ocağında dinamitle patlatma yapıldığı sırada evli ve 3 çocuk babası Murtaza Yılmaz’ın başına, fırlayan kaya parçalarından biri isabet etti. Hastaneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

DHA'dan Gökhan Kurt'un haberine göre, başına kaya parçası isabet edince ağır yaralanan Yılmaz, arkadaşları tarafından Bünyan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan işçi, tüm müdahalelere karşın kurtarılmadı. ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan Yılmaz’ın cesedi, yapılan otopsinin ardından Yahyalı İlçesi Karaköy Mahallesi’nde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

 

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