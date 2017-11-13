Taş ocağında iş makinesi uçuruma yuvralandı: 1 ölü, 1 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'ün Eskipazar ilçesinde taş ocağında yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan iş makinesinin operatörü öldü, yanındaki arkadaşı yaralandı.

İlçeye bağlı Yazıkavak Köyü yakınlarındaki taş ocağında çalışan, operatör 25 yaşındaki Hasan Sanma yönetimindeki iş makinesi, kontrolden çıkarak kaydı. İş makinesinde bulunan 19 yaşındaki Ömer Akbaba, bu sırada iş makinesinden atladı. Yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan iş makinesinin operatörü Hasan Sanma, kaza yerinde öldü. Yaralı kurtulan Akbaba, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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