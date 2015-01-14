Taş ocağına karşı direnen köylüler kazandı

İstanbul Otoyolu inşaatında kullanılmak üzere malzeme alınacak taş ocağının kurulmak istendiği Kemalpaşa ilçesinin Akalan köyünde vatandaşların mücadelesi sonuç verdi.

5'inci İdare Mahkemesi, ''ÇED gerekli değildir'' kararı için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan savunma gelinceye kadar yürütmeyi durdurdu.

DHA'nın haberine göre, İzmir- İstanbul arasında yapımı halen devam eden otoyol inşaatında dolgu malzemesi çıkartılması amacıyla Kemalpaşa ilçesinin Akalan köyünün hemen bitişiğinde taş ocağı açılmasına karar verdi. Kendilerinden habersiz alınan bu karara tepki gösteren köylüler, yürütmenin durdurulması için hukuk mücadelesi başlattı.

Taş ocağı için iş makinalarının gelmesine isyan ederek şantiye binasını bastılar

İtirazlarına rağmen, taş ocağı için şantiye kurulup iş makinalarının gelmesine isyan eden ve geçen hafta şantiye binasını basan köylüler, iş makinaları ile şantiye binalarının camlarını kırdı.

Direnişlerini sürdüren Akalan köylüleri, şantiyenin karşısında çadırlar kurup 24 saat nöbet tutmaya başladı. Köylülere, siyasi partiler ile çevrecilerden de çok sayıda destek geldi.

K öylüleri sevindiren karar

Taş ocağı tartışmaları sürdüğü sırada Avukat Şehrazat Mercan, 40 köylü adına İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Gerek yaşanan gerilimi, gerekse de direnişin sürmesini göz önünde bulunduran mahkemenin öne aldığı duruşmada, köylüleri sevindiren karar çıktı. İzmir 5'inci İdare Mahkemesi, ''ÇED gerekli değildir'' kararı için, bakanlıktan savunma gelinceye kadar yürütmeyi durdurdu.

Avukat Şehrazat Mercan, bu haberi direniş noktasında kendilerini bekleyen köylülere verdiği anda büyük sevinç yaşadı. Özellikle köylü kadınlar, kararı alkışlarla kutladı.

Ölünceye kadar mücadele edeceğini söyleyip direnişin sembol isimlerinden olan 85 yaşındaki Fatma Acı'nın torunlarının geleceği için istediği sonucun ilk adımı, mahkemenin kararıyla atılmış oldu.

'Bundan sonra da hem nöbet hem de mücadele sürecek'

Kararla ilgili açıklama yapan Avukat Şehrazat Mercan, "Bu karar çok kıymetli bir karar. Yargı böyle zamanlar için gerekli. 10 gündür burada direniş sürüyordu. Köyde büyük gerginlik vardı. Mahkeme de bunu göz önünde bulundurdu. Kararı jandarmaya, firmaya, kaymakamlığa ulaştırdık. Artık bakanlıktan, savunma gelip karar alınıncaya kadar burada çalışma yapılamaz. Ama karar mücadeleyi bitirmedi. Daha ilk adım. Bundan sonra da hem nöbet hem de mücadele sürecek" dedi.

Köylü kadınlardan 72 yaşındaki Elif Yıldız, "Karara çok sevindik. Çünkü burada ovada, bahçemiz kalmayacaktı. Neyle geçinecektik? Bizi zor durumda bırakacaklardı" dedi.

31 yaşındaki Sibel Günay ise, kesin sonuç alınıncaya kadar yılmadan mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Savcı, taş ocağına direnen köylüler hakkında soruşturma açtı

Bu arada geçen hafta taş ocağında çalışmak için iş makinalarının bulunduğu şantiye sahasına giren ve iş makinalarına hem de şantiye binalarına zarar verdikleri tespit edilen 2'si kadın 19 köylü için savcılık talimatıyla soruşturma açıldı. Jandarmanın görüntülerden kimliğini tespit ettiği 19 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdi. Evrakların elden savcılığa ulaştırılacağı öğrenildi. Savcıların da inceleme sonrasında 19 köylü için, dava açıp açmayacağına karar vereceği açıklandı.