-TAŞ KÖMÜRÜ ÜRETİMİ AZALDI ZONGULDAK (A.A) - 01.11.2010 - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocaklarında bu yılın 10 ayında 1 milyon 459 bin 171 ton üretim yapıldı. TTK Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kuruma bağlı Kozlu, Amasra, Armutçuk, Karadon ve Üzülmez Müessese Müdürlüğü iş yerlerindeki maden ocaklarında, 2009'un ocak-ekim dönemindeki 1 milyon 564 bin 277 ton üretim, 105 bin 106 ton düşüşle yılın aynı döneminde 1 milyon 459 bin 171 ton oldu. Bu yılın ekim ayında 126 bin 622 ton üretim gerçekleştirildiğini anlatan yetkililer, şunları kaydettiler: ''Bu mesleğin icrası sırasında büyük acılar ve kayıplar yaşanmıştır. Kurumda yılmadan her türlü zorluğa göğüs gerilerek kömür üretilmeye devam edilmektedir. En tehlikeli işler sınıfında gösterilen yer altı madenciliğinin dünyada olduğu gibi ülkemizde de ne kadar zor iş olduğu bilinmektedir. Bu yıl yer altından 334, yer üstünden 143 olmak üzere 477 işçi emekliye ayrıldı. Şu anda kurumda yer üstünde 2 bin 94, yer altında 9 bin 379 olmak üzere 11 bin 473 işçi, kadrolu 217, sözleşmeli 1586 memur çalışmaktadır. Havzadaki 1 milyar 300 milyon ton civarında olduğu tahmin edilen stratejik özelliğe sahip taş kömürünün yer altından çıkarılarak ekonomiye kazandırılmasına çalışılmaktadır. Yıl sonu itibariyle 2 milyon 500 bin ton üretim hedeflenmektedir.''