Taş kırma makinesine giren işçi öldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık ilçesinde, kaynak işçisi Erkan Akar (42), kontrol etmek için girdiği taş kırma makinesinin çalışması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kızkapanlı Mahallesi\'ndeki beton firmasında meydana geldi. İddiaya göre, iş yerindeki taş kırma makinesi aniden durunca, Erkan Akar kontrol etmek için makinenin içine girdi. Akar, arızayı tespit etmeye çalışırken makine tekrar çalışınca olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erkan Akar\'ın cenazesi Pazarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.