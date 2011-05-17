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Dünya

Taş Devri dizi oluyor...

Televizyon tarihinin en ünlü ailelerinden biri olan Çakmaktaşlar bu kez dizi olarak ekrana geri dönüyor.

17 Mayıs 2011 03:00

T24 - Televizyon tarihinin en ünlü ailelerinden biri olan Çakmaktaşlar bu kez dizi olarak ekrana geri dönüyor.

20. yüzyılın en popüler TV karakterleri Fred Çakmaktaş ve Barney Moloztaş 21. yüzyılın seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor ancak bu kez çizgi olarak değil... 

'Family Guy'ın yaratıcısı Seth MacFarlane Amerikan Fox kanalıyla 'Taş Devri'ni ekranlara geri döndürmek için el sıkıştı.  

2013 yılında başlayacak olan dizinin diğer yapımcıları da Gilmore Girls'ün yapımcılarından Dan Palladino ve yine MacFarlane gibi 'Family Guy'ın yapımcılarından olan Kara Vallow olacak. 

Flintstones 1994 ve 2000 yıllarında da gerçek karakterlerle sinemaya taşınmıştı ancak bu filmler genellikle olumsuz eleştirilerle karşılaşmıştı. 

Joseph Barbera ve William Hanna'nın imzasını taşıyan çizgi film ilk kez 1959 yılında ekrana gelmişti. 


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