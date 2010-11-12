Taş atanlar çocuklara kimse bakmıyor!

T24 - Yasa değişikliği sayesinde serbest kalan ve çocuk mahkemesine sevk edilen taş atan çocukların davası, 4 ayda 3 mahkeme dolaştı ancak adresini hâlâ bulamadı.



Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle, kamuoyunda "taş atan çocuklar" olarak bilinen yaşı küçük tutuklular serbest kaldı ancak bu kez de davalarına bakacak mahkeme bulunamıyor. 450 çocuk sanığın dava dosyaları "görevsizlik" gerekçesiyle çocuk ve çocuk ağır mahkemeleri arasında gezdikten sonra karar için Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Sabah gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





'10 YILIN ALTINA BİZ BAKMAYIZ'



25 Temmuz'da yürürlüğe giren yasanın ardından Diyarbakır 4, 5 ve 6. Özel Yetkili Ağır Ceza mahkemeleri, ellerindeki yaklaşık 450 çocuk sanıkla ilgili dosyalarını "görevsizlik" kararıyla çocuk ağır ceza mahkemesine gönderdi. Çocuk ağır ceza mahkemesi de çocuklar hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt adına suç işlemek"ten dava açıldığını, bu suça öngörülen hapis cezasının ise uygulanacak indirimler nedeniyle 5 yıldan az olacağını vurgulayarak, "Çocuk ağır ceza mahkemelerinde yargılanacak olan çocuk sanıkların işledikleri suça öngörülen hapis cezasının 10 yıldan fazla olması gerekir" hükmünden hareketle bu davalara bakmaya yetkili olmadığını kaydetti. 450 çocuk sanığın dosyası bu kez de Diyarbakır 1 ve 2 No'lu çocuk mahkemelerine gönderildi. Çocuk mahkemeleri ise kendilerinin "örgütlü suçlara bakmakla yetkili olmadıkları" gerekçesiyle dosyalar hakkında "görevsizlik" kararı verdi. Dosyalar çocuk ağır ceza mahkemesine geri gönderildi. Dört aydan beri üç mahkeme arasındaki "Yetki" tartışması nedeniyle çocuk sanıkların davalarında ilerleme yaşanmadı.





YETKİ KARMAŞASI



Son gelişmeler üzerine çocuk ağır ceza mahkemesi, yargılama yetkisinin kimde olduğuna ilişkin kesin kararın verilmesi için dosyaların Uyuşmazlık Mahkemesi sıfatıyla çalışan Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi. Bu mahkemenin vereceği karar kesin nitelik taşıyacak, 450 çocuk sanığın dosyaları bu karara göre belirlenecek mahkeme tarafından ele alınacak.





TAHİR ELÇİ (Taş atan çocukların avukatı):



Çocuk mahkemesi kararı hukuk ilkelerine aykırı



"Çocuk ağır ceza mahkemesinin suçun üst sınırının 10 yılın üstünde olmadığı için verdiği görevsizlik kararı doğrudur. Çocuk mahkemesinin "Terörle Mücadele Yasası kapsamındaki suçlara bakmaya yetkili değilim" şeklindeki kararı ise yasaya ve hukuk ilkelerine aykırıdır. Sonradan yürürlüğe giren bir yasal düzenleme, önceki yasanın ilgili hükmünü geçersiz kılar."





MEHMET EMİN AKTAR (Diyarbakır Barosu Başkanı):



Çocuklar adalet sistemine uygun yargılanmalı



"Bu çocuklar çocuk adalet sistemine uygun yargılanmalı. Çocuk ağır ceza mahkemesi 10 yıl üzeri suçlara baktığı için kendince haklıdır. Çocuk mahkemesi de terör suçlarına bakmakla yetkili olmadığını ileri sürüyor. Ancak hukuksal açıdan bakıldığında Çocuk ağır ceza mahkemesinin aldığı karar daha mantıklı ve doğrudur diye düşünüyorum."





CANAN ATABAY (Diyarbakır Barosu Çocuklar için Adalet Girişimi Sözcüsü):



Görev uyuşmazlığını Yargıtay çözmeli



"Çocuk ağır ceza mahkemesi ve çocuk mahkemeleri suça göre ayrılmış bir mahkeme değildir, ceza sınırıyla ilgili kurulmuş bir mahkemedir. Çocuk mahkemesi bu suçlara bakacak mahkeme değil. "Örgüt üyeliği" gibi ağır ceza kapsamında kalan bir suç var ortada. Düzenleme olmadığı için mahkemeler de ne yapacağını bilemiyor. Bu görev uyuşmazlığını Yargıtay çözmeli."



