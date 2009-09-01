'Taş atana 25 yıl ceza veren adalete mi güveneceğiz?

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, teröristlere teslim olmaları çağrısı yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un ‘Adalete güvenin gelin teslim olun’ sözlerine karşı çıktı. Baydemir, “Gelin ‘adalete güvenin, adalete sığının’ diyorlar. Hangi adelete güveneceğiz? Panzere taş atmak doğru değil ama panzere taş attı diye 25 yıl ceza veren adalete mi güveneceğiz? Halkın yüzde 66’sının oyu ile seçilmiş birinin elini sıkmayan adalete mi güveneceğiz?” dedi.

DTP’nin bugün Diyarbakır’da düzenleceği miting öncesi dün gece kurulan ‘Barış çardırı’ndan, yerel Gün TV’nin canlı yayınına katılan DTP milletvekilleri ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, hükümetin Kürt açılımına ilişkin çalışmalarını değerlendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, PKK’lılara ‘gerilla’ diyerek, barışın sağlanması için ortaklaşma gerektiğini, herkesin ortaklaşması için çalıştıklarını söyledi. Baydemir, “Benim için gerilla annesi ile şehit annesinin kucaklaşması barış manifestosudur. Barış böyledir, böyle gelir. Her şey ortaklaşılarak barışa ulaşılır” diye konuştu.

'Taş atana 25 yıl hapis'

Baydemir, barışın bedel gerektirdiğini, insanı koltuğundan edebileceğini ifade ederek, geçenlerde PKK’lılara ‘Gelin adelete güvenin teslim olun’ diyen Genrelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un sözlerini hatırlatarak şunları söyledi: “Eğer barış gelecekse ben belediye başkanı olmayayım. Barıştan korkmamak, ürkmemek gerekiyor. Milyonların umutlarını kırmamak gerekiyor. Barış dili, ötekileştiren bir dil olmamalıdır. ‘Gelin adelete güvenin, adalete sığının’ diyorlar. Hangi adelete güveneceğiz? Panzere taş atmak doğru değil, ama panzere taş attı diye 25 yıl ceza veren adaleti mi güveneceğiz? Halkın yüzde 66’sının oyu ile seçilmiş birinin elini sıkmayan adalete mi güveneceğiz? 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Kürtler Türk halkının vicdanına, Türkler de Kürt halkının vicdanına uzanacaktır. Ortak bir vicdan yaratmak gerekiyor. Eğer ortak bir vicdan yaratırsak, o zaman savaş naraları atan muhalefetin naraları halkın vicdanına çarpıp geri tepecektir. Kürt sorunun çözümü için yapılan çalışmalarda pişmanlık duyulması dayatılmamalıdır. Neye mal olursa olsun barış çabasından vazgeçilmemelidir.”

“Öcalan'ın yol haritasını

heyecanla bekliyoruz'

Canlı yayına katılan DTP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş da heyecanla Abdullah Öcalan’ın yol haritasını beklediklerini söyledi.

Demirtaş, “Hükümet, bu haritanın 1 Eylül’e yetişmemesi için engel çıkarmaktadır. Haritayı önemsiyoruz, siyasetçiler olarak rolümüzü oynuyoruz ama Öcalan’ın yol haritası biçim için belirleyici olacaktır” dedi.

CHP lideri Deniz Baykal’ı da anadil konusunda eleştiren Demirtaş, “Baykal’a göre evde Kürtçe konuşmak, sokakta Kürtçe konuşmak serbest olmalı. Sokakta kaza geçirip Kürtçe yardım istemek de serbest. Ama ambuluns geldiği anda itibaren kamusal alana girdiğinden Kürtçe konuşmak yasak. Sayın Baykal’a göre devlet dairesinde Kürt, Türk olacaktır” yorumunu yaptı.