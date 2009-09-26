'Taş atan vurulabilir' kararına 21 'evet' oyu

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun güvenlik güçlerinin kendilerine saldıran kalabalığa ateş açarak ölüme neden olmaları halinde ceza almayacaklarına yönelik kararı 2’ye karşı 21 oyla alınmış...

YCGK’nın, demokratik açılım sürecini yaşanabilecek benzer olaylar yönünden etkileyebilecek Siirt kararını verdiği oturuma 23 üye katıldı.

Üyelerden 21’i, Siirt’te askeri araca taş atan kalabalığa, tam otomatik silahla bir defada 7 kurşun sıkarak bir kişinin ölümüne neden olan uzman çavuşa ceza verilemeyeceğine hükmetti. 21 üye, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uzman çavuşun taksirle ölüme neden olduğu gerekçesiyle cezalandırılması yönündeki itirazını reddetti.



Kamuoyuna Milliyet’in duyurduğu, içtihat niteliğindeki karar, Yargıtay Başkan Vekili İhsan Akçin, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhittin Mıhçak, 5. Ceza Dairesi Başkanı Hayrettin Cevheroğlu, 2. Ceza Dairesi Başkanı Nedim Baran, 4. Ceza Dairesi Başkanı Osman Yaşar, 1. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Yalçın, 6. Ceza Dairesi Başkanı Celal Altunkaynak, üyeler Mahmut Gül, Erdal Gökçen, İdris Çobanoğlu, Sevgi Saka, Ayşe Doğan, Cengiz Özbek, Emine Saba Ertuğrul, Şerafettin İste, Muharrem Coşkun, Abdülkadir İlhan, Nuray Duranoğlu, Saniye Tarhan, Rıza Şahin, Halim Aşaner tarafından verildi.

Yargıtay üyelerinden Muvaffak Tatar ve Emel Özgan ise G.Y. adlı uzman çavuşa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itiraz yazısında belirttiği gerekçelerle ceza verilmesi gerektiği yönünde oy kullandı.

Kararda, bu konuda, “Çoğunluk görüşüne katılmayan bir kısım kurul üyesi, itirazın kabulü ile sanığın yasal savunma sınırını taksirle aşması nedeniyle hakkında TCY’nin 27/1. maddesinin yollamasıyla TCY’nin 85/1. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle karşı oy kullanmışlardır” denildi.



Konu BM ve AİHM’e taşınacak



'Yargısız infazlara davetiye çıkarıldı'

'Yargısız infazlara davetiye çıkarıldı’ diyerek, kararı alanların ideolojik bir tutum sergilediğini vurgulayan İHD, konuyu BM’de gündeme getirecek. Taraflar da dosyayı AİHM’ye götürecek

İnsan Hakları Derneği (İHD) Başkanı Öztürk Türkdoğan, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun (YCGK), güvenlik güçlerinin taş atan kalabalığa ateş açmalarını olanaklı kılan kararı için, “Yargıtay, yargısız infazlara davetiye çıkardı. İHD Diyarbakır Şube Başkanı Muharrem Erbey, kararı Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında gündeme getirerek, inceleme yapılmasını talep edecek. Taraflar da dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacak” dedi. İHD’nin açıklamasında, hükümetin, hukukun üstünlüğü ilkesine uygun bir yargı yapılanmasını hayata geçirmesi gerektiği vurgulandı.

Mardin Kızıltepe’de 12 yaşında öldürülen Uğur Kaymaz’a ateş eden güvenlik görevlilerine de ceza verilmediğinin anımsatıldığı açıklamada, “Yargıtay’ın kararı ilk değildir. Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin Kaymaz’ı öldüren özel timlerle ilgili beraat kararını onaması, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin Şemdinli davasını askeri mahkemeye göndermesi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun taş atan çocukların örgüt üyeliğinden yargılanacağı kararları, yargının hukukun üstünlüğünden ne kadar uzak olduğunu gösteren örneklerden birkaçı” denildi.

Anayasa’yı ihlal

Türkiye’nin AİHM’de en fazla mahkûm olan ülke olduğunun belirtildiği açıklamada şöyle devam edildi: “Anayasa’nın 15. ve 17. maddeleri ile yaşam hakkı güvence altına alınmıştır. 90. madde ise temel hak ve özgürlüklerle ilgili onaylanmış uluslararası sözleşmelerin öncelikle uygulanması gerektiğini emretmektedir. Ne var ki Yargıtay Ceza Genel Kurulu ideolojik tutum takınarak, anayasayı ihlal etmeye devam etmektedir. Hükümet ve parlamento bu durumu seyretmektedir.”

Öztürk Türkdoğan, kararla toplumsal olaylarda rahatça silah kullanımının önünün açıldığını sözlerine ekledi.