Taş atan teyze...

Gezi Parkı'nda sabah saatlerinde başlayan aralıklarla gece boyu devam eden polis ile eylemciler arasında çatışma ilginç bir görüntüye sahne oldu. Meydanda görenlerin "teyze" diyeceği bir kadın elinde sapanla taş atarken görüntülendi.

Türkiye dün sabaha İstanbul polisinin Taksim Meydanı’na müdahalesi ile uyandı. Çevik kuvvet 07:30'da meydana girdi. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Twitter'dan Gezi'ye müdahale edilmeyeceğini, polisin sadece AKM ve Atatürk Anıtı'ndaki pankart ve resimleri kaldıracağını açıkladı. Gerçekten de öyle oldu. Polis Gezi Parkı'na herhangi bir müdahalede bulunmadı. Polis de sık sık anons yaparak ''Taş atmayın su sıkmayalım'' diye uyardı. Ancak 09:00’da tansiyon yükseldi. Bir anda ortaya çıkan bazı kişiler, polise molotof kokteyli atmaya başladı. Gerginlik artınca polis, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Gezi Parkı’ndaki protestocular yeri geldi provokatörleri uyardı, yeri geldi el ele tutuşarak polisin parka olası bir müdahalesi engellemeye çalıştı. Vali Mutlu gün içinde yaptığı açıklamada parktaki gençlere soğukkanlı oldukları için teşekkür etti. Ancak öğleden sonra ve gece marjinal grupların yaptığı eylemlerin de etkisiyle polis kısa süreliğine parka girdi ve pankartları kaldırdı.

Akşam saatlerinde ise Taksim adeta mahşer yerine döndü. Binlerce insan meydana çıktı. Ancak provokatörler yine ortaya çıktı. Meydan 20.15 sularında karıştı.

Gün içinde gerek Twitter’dan gerek basın toplantıları ile vatandaşları bilgilendiren ve tansiyonu düşürmeye çalışan Vali Hüseyin Avni Mutlu akşam saatlerinde ise çok sert bir açıklama yaptı. Marjinal gruplara fırsat verilmeyeceğini belirten Mutlu "Gezi Parkın’daki çocuklar hepimizin ve yaptıkları eylemler bugün buralara gelmiş olsa da onlara saygımız sonsuz ancak can güvenlikleri tehlikede. Gerek aileleri geren ise vatandaşlarımızdan çocuklarımızın evlerine dönmesini sağlamalarını istiyoruz” diye konuştu.

Gün boyunca meydandaki gerginliğin anlatan binlerce fotoğraf geldi. Ancak bir tanesi vardı ki hem görenleri hem meydandakileri şaşkına çevirdi. Meydandakilerin çoğunun teyze diyeceği yaşta, beyaz saçlı bir kadın, yüzünde gaz maskesi, elinde sapan ile taş atarken görüntülendi.