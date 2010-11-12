Taş atan taraftar, spor mahkemesinde yargılanacak

T24 - Devlet Bakanı Faruk Özak, maçlarda şiddet uygulayan, spor dışı hareket yapan, hakeme taş atan ve bunun gibi suçlara karışanların anında mahkemeye çıkarılması ve hiç bir müsabakaya sokulmaması gerektiğini söyledi.



Parlamentoda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özak, sporda şiddetin önüne geçebilmek için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Bu kapsamda suç işleyenlere yönelik yaptırımların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Özak, yaptırımların hızlı bir şekilde uygulanmasının önemine dikkati çekti.



Maçlarda spor dışı hareket edenlere yönelik cezanın hemen uygulanması gerektiğini belirten Özak, şunları söyledi:



''Maç günü şiddet uygulayan, spor dışı hareket yapan, hakeme taş atan kişiler anında mahkemeye çıkarılmalı ve hiç bir müsabakaya sokulmamalı. Mevcut düzenlemede, bunlar tespit edilseler dahi, örneğin futbol maçından çıkıp basketbol maçına gidiyorlar. Bu kişiler hemen mahkemeye çıkarılıp, bir daha müsabakalara girememeli.



Suç varsa ceza da olsun. Aslında bu alanda suçlu sayısı da çok değil. Zaten, anında mahkemeye çıkarılma işi olsa, mevcut suçlu sayısı daha da azalacaktır.



Bu konuda, 'spor mahkemeleri' deyince, yeni bir mahkeme kurulsun anlamında demiyorum. Bir mahkeme, bir hakim, bu olaylara bakar ama çok çabuk bakar. Adalet Bakanlığımız bu konuda bir çalışma yapıyor. Bu konu tasarı halinde gelecek.'





"Beden eğitimi dersleri ilkel"



Bakan Özak, başka bir soruyu yanıtlarken, okullardaki beden eğitim derslerini eleştirerek, ''Beden eğitim dersleri bugünkü haliyle hiç bir işe yaramıyor. Çağdışı bir anlayıştır'' dedi.



Bir öğrencinin haftada bir 45 dakikada beden eğitimi yapamayacağını, bunun yetersiz olduğunu anlatan Özak, bu nedenle daha kapsamlı spor dersleri oluşturulması gerektiğini ifade etti. Özak, çocukların sağlıklı yetişmesi ve sosyal olmaları için daha iyi koşullarda ve daha uzun süreyle spor yapmaları gerektiğini kaydetti.



İlköğretim 6 ve 7. sınıflarda Seviye Belirleme Sınavının (SBS) kaldırılmasının iyi olduğunu belirten Özak, ''SBS çocukları yalnızca okul ve kursa yönlendirmişti. Çocuk sosyalleşemiyordu. Sporla, sanatla, kültürle ilgilenen çocuklar yetiştirmek için adım atılabilir'' dedi.



Bakan Özak, Milli Eğitim Bakanlığı ile bu kapsamda bir protokol yaptıklarını, müşterek bir çalışma gerçekleştireceklerini bildirdi.





"Kulüpler zapturapt altına alınmalı"



Bakan Özak, spor kulüpleri ile ilgili yeni bir yasal düzenleme konusunda çalışma yaptıklarını bildirdi. Kulüplerin dernek statüsünde yönetildiğini, bütçelerinin çoğaldığını belirten Özak, ''Daha çağdaş bir yönetime kavuşmalarını istiyoruz. Kulüplerde mutlaka gelir gider dengesi kurulmalı. Borç yükü altında olan kulüplerin zapturapt altına alınmasını istiyoruz. Bunu kulüpler de federasyon da istiyor. Bu düzenleme, beraberinde kaliteyi getirecek'' diye konuştu.





