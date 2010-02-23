Taş atan küçük çocuklar için büyük karar

T24 - Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Şanlıurfa'da Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşulları bahane edilerek düzenlenen izinsiz gösterilerde, polise taş attıkları iddiasıyla 1'i kız 13 çocuk hakkında hazırlanan iddianameyi iade etti. Mahkeme, bütün sanıklar için hazırlanan iddianameyi iade kararına gerekçe olarak sanık olarak gösterilen çocuklardan 2'sinin gözaltına alındığı tarihte, sağlık kuruluşundan alınan ve 'suçun sonuçlarını anlamadıkları, davranışlarını yönlendirme yeteneklerinin gelişmediği' yönünde alınan raporu gerekçe gösterdi.



Şanlıurfa'da, 5 Aralık 2009 tarihinde izinsiz gösteri düzenleyerek, polise molotof kokteyli, havai fişek ve taşlarla saldırması üzerine çıkan olaylarda, 15- 17 yaşlarındaki 1'i kız 13 çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alınan çocuklar savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Dosyayı inceleyen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 13 çocuk hakkında, ‘terör örgütünün propagandasını yapmak’, ‘2 bin 911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek’, ‘Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak’ ve ‘Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçlarından 14 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları istemiyle iddianame hazırladı.



Radikal gazetesinden Can Emir'in haberine göre iddianameyi inceleyen Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu tarihte 15 yaşından küçük olan Fidan K. ile İsmail Ç. için Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden verilen ‘cezai sorumluluk' raporununda ‘Çocuklar suçu anlamıyor ve sonuçlarını algılayamıyor’ raporunu göz önüne alarak, iddianameyi iade etti. Rapora atıfta bulunan mahkeme kararında, ‘Terör örgütünün propagandasını yapmakla suçlanan çocukların suçun anlam ve sonuçlarını algılayamadıklarını, suçla ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneklerinin gelişmediğini’ belirtti.



Avukat Atabay: Mahkemenin kararı yerinde bir karar



Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyesi Canan Atabay, Türk Ceza Kanunu'nun 31'inci maddesine göre, 12- 15 yaş grubundaki çocuklarla ilgili ceza yargılamalarında mutlaka cezai sorumluluk raporunun alınması gerektiğini söyledi. Atabay, “Bu raporlarda eğer ‘Bu çocukların bu suçu anlama yetileri yoktur, eylemlerini yönlendirme yetilerine yoktur’ dediğinde, dava açılmaz. Savcının bu tür durumlarda tedbir uygulaması gerekir ve çocuğu aileye teslim eder. Dolayısıyla mahkemenin kararı yerinde bir karar” dedi.

