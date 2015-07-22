Taş atan Filistinlilere 20 yıl hapis!

İsrail parlamentosu, taş atan Filistinlilerin 20 yıl hapis cezasıyla yargılanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

İsrail parlamentosu Knesset'te, taş atan Filistinlilerin 20 yıl hapis cezasıyla yargılanmasını öngören yasa tasarısının onaylandığı belirtildi.



İsrail'in Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, Knesset'te onaylanan yeni yasa gereği, taş atan ve "zarar verme niyeti taşıyan" Filistinlilere 20 yıl, "zarar verme niyeti taşımayanlara" ise 10 yıl hapis cezası verilebilir.



Esirler ve İnsan Hakları Araştırma Merkezi Müdürü Fuad el-Hafeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail, deli yasasını onaylamakla Filistin halkına karşı işlediği bazı suçlarını dillendiriyor" dedi.



Hafeş, söz konusu yasaya ilişkin, "İşgal altındaki bir halk, taş ve başka çeşitli etkenlerle direnmeye devam eder. İsrail de bu yasalarla, ülkelerini isteyen Filistinli gençlere karşı ne pahasına olursa olsun ileriye dönük önlemler almaya çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Filistinliler tepkili

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, yasayı "adaletsiz, zalimane ve ırkçı" olarak nitelendirdi.

Taş attıkları gerekçesiyle gözaltına alınanların yüzde 90'ının 18 yaş altı olduğunu belirten Faris, "Bu durum, İsrail devleti ve Filistinli esirler hakkında kısa bir süre içinde 6 yasa çıkaran koalisyon hükümetinin küstahlığını ortaya koyuyor. İsrail'in kurumları, körlük ve karışıklık halindeler. Filistin halkına uygulanan baskı devam ettiği müddetçe bu durum sürecek" dedi.

Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri de, yeni yasasının ırkçı olduğunu ifade ederek, uluslararası toplumun, İsrail'in bu ırkçı tutumu karşısında sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

"Söz konusu yasa, İsrail'in suçlu ve ırkçı tutumunun yansımasıdır" ifadesini kullanan Ebu Zuhri, İsrail'in bu tutumunun, Filistin halkının iradesini kıramayacağını ve direnişe engel olamayacağını kaydetti.