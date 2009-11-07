Taş atan çocuklara tahliye planı

Hükümet, terör suçundan yargılanan 15 yaş altındaki çocuklara affı gündemine aldı. İlk tespitlere göre, bugüne kadar 12-18 yaş arasında 3 bin çocuk yargılandı, 127'si cezaevinde.



Hükümet, Kürt açılımına çocuklar ve tutuklular üzerinden devam edecek. Kamuoyunda 'taş atan çocuklar' olarak bilinen ve terör örgütünün adına hareket etmekle suçlanan 15-18 yaş arası çocuklar, artık ağır ceza mahkemelerinde ve yarı yarıya artırılmış cezalarla yargılanmayacak. Bunun yanı sıra, aynı suçla yargılanan '15 yaş altı çocuklar' ise cezaevinden salıverilecek.



İlk adım cezaevinde Kürtçe



Hükümet, TBMM'de salı günü yapacağı ön görüşme, perşembe günü yapacağı genel görüşme ile demokratik açılımın bazı adımlarını açıklayacak. Akşam gazetesinin haberine göre, bu kapsamda, 'Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmesi Hakkında Yönetmelik' değiştirilerek, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, hükümlü ve tutuklular ile aileleri, Türkçe bilmediğini beyan etmesi halinde birbiriyle Kürtçe görüşme yapabilecek.



İkinci adım taş affı



Hükümet, taş atan çocuklara yönelik yasa değişikliğini de salı gününe kadar TBMM Başkanlığı'na gönderecek. Bu değişiklik ile iki adım atılacak:



15 yaş altında terör nedeniyle yargılanan çocuklara af getirilecek. Türkiye'de şu ana kadar bu suçtan 12-18 yaş arasında toplam 3 bin çocuk mahkemelerde yargılandı. Bunlardan 127'si halen tutuklu ve hükümlü konumunda. Bazılarının ise tutuksuz yargılama süreci devam ediyor.



Terörle Mücadele Yasası'nın 5. ve 9. maddeleri değiştirilerek, BM Çocuk Sözleşmesi'ne uyumlu hale getirilecek. Yasa'nın 5. maddesindeki terör suçundan verilen cezaların 'yarı oranında artırılmasını' öngören hükmü, çocuklar yönünden kaldırılacak.



9. madde de değiştirilerek, 15-18 yaş arasındaki çocuklar, ağır ceza mahkemelerinde değil çocuk mahkemelerinde yargılanacak. Çocuklar, cezaevinde kaldıkları süre içinde de mesleki kurslara katılacak. Hükümet yargılanan DTP'li vekiller için de formül arayışında.