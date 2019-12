'Taş atan çocuklar'a İçişleri Bakanı'ndan mesaj

T24 -

*Kaynak www.tbmm.gov.tr

Atalay, Batman Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Batman İl Danışma Meclisi'nde yaptığı konuşmada, AKP'nin her fırsatta vatandaşlarla birlikte olma siyaseti anlayışına sahip olduğunu belirterek, AKP'nin en önemli ilkesinin, milletle politika yapmak olduğunu söyledi.Bakan Atalay, iktidar olduklarında Türkiye'nin üçte birinde olağanüstü hal uygulamasının olduğunu hatırlatarak, AKP'nin demokratikleşme sürecinde ilk adımının olağanüstü hal uygulamasını kaldırmak olduğunu söyledi.Ülkenin her yönünde hayatın aynı olması için çalıştıklarını kaydeden Atalay, konuşmasına şöyle devam etti:''Biz insan odaklı bir partiyiz ve biz devletin de insan odaklı olmasını istiyoruz. Devlet insan için vardır. İnsan azizdir, her şeyin üzerindedir. Bunun için de 'İnsana işkence kabul edilemez ve işkenceye sıfır tolerans' dedik. Bu konuda bütün mevzuatı değiştirdik, yeniden tanımladık, cezalarını artırdık ve eğitime önem verdik. Ne oldu biliyor musunuz, bugün işkence sıfır denilecek noktaya geldi.''Bakan Atalay, vatandaşların günlük hayatının rahatlatılması için yol denetimleri ve yayla yasağı konularını yetkililerle konuşacağını ifade ederek, şunları söyledi:''Gereksiz yol denetimleri yapılmasın. Terör sebebiyle oluşan yayla yasağı bu bölgede hayvancılığı öldürdü. 18 yaşın altındaki tüm çocukların çocuk mahkemesinde yargılanması ile ilgili kanun tasarımızı geçen kasım ayında Meclis'e gönderdik. İnşallah parlamento tatile girmeden bu yasalaşacak. Bunun yanında insanın zikretmeye gerek görmediği bazı konular var ki hepsi temizleniyor. Bir anne ceza evinde kendi çocuğuyla kendi dili ve lehçesinde konuşamazmış. Böyle komiklik olmaz, bunun yönetmeliğini değiştirdik. Farklılıklarımız zenginliklerimizdir. Üniversitelerde Kürtçe ile ilgili bölümler açıldı. Bu ülkenin başbakanı, bakanı, valisi, polisi, jandarması, memuru hepsi vatandaşın hizmetkarıdır. Bunun için çalışacağız. Vatandaşın efendisi gibi memur istemiyoruz biz. Seçim çalışmalarında farklı dil ve lehçelerin kullanılması ile ilgili düzenleme yaptık.''