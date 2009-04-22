Taş atan çocuklara 6 yıl hapis

Batman’da polise taş attıkları gerekçesiyle yargılanan 4’ü tutuklu 6 çocuk hakkında 6 ay ile 6 yıl arasında hapis cezası verildi.



Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) Diyarbakır'da düzenlediği basın açıklamasının ardından yapılan izinsiz gösterilerde polise taş attıkları gerekçesiyle yargılanan 4'ü tutuklu 6 çocuk hakkında 6 ay ile 6 yıl arasında değişen hapis cezası verildi. Tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, sanıkların tahliyelerine karar verdi.



Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar H.H.A, A.N, M.E, M.Z.Y katıldı. Tutuksuz yargılanan S.Y ile J.Y katılmadı.



Duruşmada savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin örgüt adına hareket ederek suç işlediklerine dair dosyada delil bulunmadığını ileri sürerek tahliyelerini talep etti.



Terör örgütü adına suç işlemekten ceza



Mahkeme heyeti verdiği kısa bir aranın ardından, tutuklu sanıkları TCK'nın "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" fiilini düzenleyen 314/2. maddesi ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüşleri Kanunu'na muhalefet suçlarından 6'şar yıl 11'er ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırdı.



Mahkeme, tutuklu sanıklardan M.E'yi, ayrıca Terörle Mücadele Kanunu'nun "Terör örgütünün propagandasını yapmak" suçunu içeren 7/2. maddesi uyarınca 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



6’şar bin lira para cezası



Tutuksuz yargılanan sanıklar S.Y ve J.Y de 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Kanunu'na muhalefet suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 6'şar bin TL para cezasına dönüştürüldü.



Sanıkların tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.



Demokratik Toplum Partisinin (DTP) Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 17 Temmuz 2008 tarihinde gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından izinsiz gösteriler düzenlenmişti.

