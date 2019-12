'Taş atan çocuklar' yasa tasarısı muhalefetle görüşüldü

T24 -

CHP ile Genel Merkez'deki görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergin, ziyaretin olumlu geçtiğini ve CHP'nin tereddütleri konusunda çalışacaklarını belirtti.Ergin, "CHP Öcalan'ın yeniden yargılanmasına olanak veren 311. maddeye ilişkin çekincelerini iletti. Biz de bunları not ettik" dedi.CHP'nin tereddütü konusunda hukuki tedbirlerin olduğunu ifade eden Ergin, "Ama bu madde tasarının diğer maddelerini bloke etmemeli. Bu noktada tereddüt kalmayana kadar çalışma yapılır. Kamoyunun beklentilerini karşılamak için bu çalışmayı yapmak istiyoruz. Bunlar bizim çocuklarımız. Onların geleceğini inşaa edecek çalışma yaparsak, Türkiye'nin de geleceğini inşa etmiş oluruz" dedi.Ergin, ''Görüşmede Anayasa değişikliği konuşuldu mu?'' şeklindeki bir soru üzerine de, bu konunun gündeme gelmediğini söyledi.Adalet Bakanı, 'çocuk ıslah evleri' ile ilgili bir proje hazırladıklarını da belirtti.CHP Grup Başkan Vekili Hakkı Suha Okay da, Öcalan'ın yeniden yargılanmasına olanak tanıyan maddenin tasarıdan tamamen çıkarılması halinde, çocuklarla ilgili bölümü Adalet Komisyonu'nda görüşebileceklerini söyledi.Okay, "Terörle mücadeleyi zaafa uğratacak bir girişime destek vermeyeceğimizi ve Öcalan'la ilgili maddenin tasarıdan çıkarılmaması halinde çocukların da mağdur olacağını Sayın Bakan'a ifade ettik" dedi.Tasarının, komisyonda teknik ve ayrıntılı görüşülmesine ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Okay, görüşmede, "Sadece çocuklara ilişkin bölümde birlikte çalışma olabilir" dediklerini dile getirdi.Okay, Öcalan'ın yeniden yargılama ihtimaline tepki gösterdiklerini, bu nedenle tasarının Adalet Komisyonu'nda görüşülmediğini belirterek, "Öcalan'a ilişkin bölüm tasarından çıkarsa, çocuklara ilişkin bölüm görüşülebilir. Parlamentodan, terörist başına af, tahliye ihtimali yaratacak bir düzenlemenin geçmesini CHP olarak istemeyiz. Bunun, diğer grupların da istemesini düşünmek istemiyoruz. Ön şart olarak düşünün, onun çıkarılması gerekir" diye konuştu.BDP ile de görüşen Adalet Bakanı Ergin, BDP'nin öneri ve eleştirilerini de not ettiklerini belirtti. Ergin, "Gruplarımızın uzlaşı sağlayacağı inancı bizde hakim" dedi.Görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Ergin, "MHP kendi çalışmasını yapıp, bizimle paylaşacak. Konuşmak için erken" dedi.MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da, "Takdim edilen dosya üzerinde çalışacağız. Toplumsal soruna dönüşmeden tedbir almak iktidarın sorumluluğudur. Daha önce yaptığımız teklifler var. Onları da sunacağız. Bu çocuklar topluma yeniden kazandırılmalıdır. Doğru bir düzenleme istiyoruz" dedi.Muhalefetle uzlaşı arayan Bakan Ergin, daha önce "Tasarıyı muhalefetin kaygılarını giderecek şekilde yeniden düzenleyebiliriz" demişti.Muhalefetin "Öcalan'a yeniden yargı yolu açılıyor" diyerek eleştirdiği maddeye dikkat çeken Adalet Bakanı, maddenin kaygıları giderecek şekilde yeniden düzenlenebileceğini, gerekirse paketten çıkarılabileceğini söylemişti.