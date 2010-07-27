Taş atan çocuklar: ‘Pişman değiliz’

T24 -Meclis'in taş atan çocukları serbest bırakmasını sağlayan yasanın ardından polisleri taşladıkları iddiasıyla tutuklanan ve şimdi ailesine kavuşan 15 yaşındaki A.B. ile 16 yaşındaki V.B., ailelerine sevinçle sarılırken, pişman olmadıklarını söylediler.





‘Cezaevi güzeldi’



Haklarında ara kararlar verilen çocuklar dün gece yarısından itibaren tahliye edilmeye başlandı. Tahliye edilen çocuklar, aileleriyle kucaklaştı. Adana’nın Ova Mahallesi’ndeki gösterilere katıldıkları için 20 gün önce tutuklanan A.B. ile aynı mahalledeki gösteriye katıldığı iddiasıyla 2 hafta önce tutuklanan amcaoğlu V.B. de tahliye oldu. Anne ve babalarına sarılıp, özgürlük mutluluğunu yaşayan çocuklar, arkadaşlarıyla da kucaklaştı.



Mahalledeki eyleme katıldığı için tutuklandığını anlatan A.B., “Polisi taşladık, o nedenle beni tutukladılar” dedi. A.B., bu olaydan ders alıp almadığı sorusuna, “Cezaevi güzeldi. Pişman değilim” dedi. V.B. de “Keşke sadece çocuklar için değil, cezaevindeki diğerleri de çıksaydı” derken, pişman olmadığını söyledi. Anne babalar da çocuklarına kavuştukları için mutlu olduklarını belirtti ve “Herkes ailesinin yanında olsun. Akan kan dursun, herkes mutlu olsun” diye konuştu.





Berivan tahliye olmadı



Avukat Vedat Özkan, Adana’nın Pozantı, Ceyhan ve Mersin’in Silifke ilçesindeki cezaevinde 80 çocuğun bulunduğunu belirterek, şöyle dedi: “60 civarında çocuk tahliye oldu. Diğerleriyle ilgili işlemler de sürüyor. Dava açılıp, yargılananlar, ilgili mahkemece; dava açılmayanlar da savcılıkların nöbetçi mahkemeye başvurusuyla tahliye ediliyor. Bundan sonra davalara çocuk mahkemelerinde bakılacak.”



Ailesinin bugün Diyarbakır cezaevinde ziyaret ettiği Batmanlı 15 yaşındaki Berivan S. hakkında ise işlem yapılamadı. Berivan’ın aldığı 7 yıl 9 ay hapis cezası kararıyla ilgili dosyanın Yargıtay’da olması nediniyle bir işlem yapılamadığı bildirildi. Berivan’ın avukatları, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi aracılığıyla Yargıtay’dan dosyanın hemen ele alınmasını talep edecek.





Yargıda sürpriz düzenleme paniği



Polise taş attıkları gerekçesiyle yargılanan Terörle Mücadele Kanunu (TMK) mağduru çocuklar için hazırlanan kanuna, sürpriz biçimde eklenen düzenleme, yargıda paniğe yol açtı. Düzenlemeye göre, 2 yıl veya daha az hapis cezasıyla yargılanan sanıklara hakimin takdiriyle uygulanan ve kamuoyunda dolaylı af olarak bilinen hükmün açıklanmasının geriye bırakılması uygulaması, sanığın itirazı halinde artık uygulanamayacak. Sanık, davanın sürdürülerek kesin karara bağlanmasını isteyebilecek.



Daha önceden davaları hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kapsamına sokulan kişiler de 15 gün içinde başvuru yaparak, davalarının kesin karara bağlanmasını talep edebilecek. Bu durum, sanıklara aklanma şansının tanındığı anlamına geliyor.



Bu durum, zaten ağır iş yükü altında bulunan mahkemelere yeni yüzlerce başvuru yapılması ve beklemeye alınan dosyaların yeniden açılmasına yol açacak.Hâkimin hükmün açıklanmasını geriye bırakması durumunda, sanık, 5 yıl içinde aynı suçu bir kez daha işlemezse, dava bütünüyle ortadan kalkıyor. 2005’ten itibaren uygulanan bu düzenlemeden, binlerce sanık yararlanmıştı.







