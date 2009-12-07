Taş atan çocuklar için hazırlanan yasa tasarısı geri çekildi

T24 - İmralı Cezaevi şartlarının iyileştirilmesi gerekçesiyle Türkiye’nin çeşitli illerinde çıkan olaylar, Hükümete geri adım attırdı. Demokratik açılımın ilk yasal düzenlemesi olan ve kamuoyunda “taş atan çocuklar” olarak bilinen yasa tasarısı TBMM Adalet Komisyonu’nun gündeminde çekildi.







TBMM Adalet Komisyonu, Meclis’in yoğun gündemini gerekçe göstererek, 10 Aralık Perşembe günü görüşülecek yasa tasarının ertelendiği açıklandı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla geçen hafta Cuma günü ertelenmesine karar verilen yasa tasarısının şimdilik gündeme alınmayacağı kaydedildi.







Düzenleme ne getiriyor



Doğu ve Güneydoğu’daki gösterilerde polise taş attıkları için 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 115 çocuk ile daha sonra bu duruma düşeceklere cezaevi yerine rehabilitasyon kapısının açılmasını sağlayan düzenleme, terör suçlarında cezaları artıran hükümler, 18 yaşın altındaki çocuklara uygulanmamasını öngörüyor. Yargılanan çocuklar için istenen cezalar yarı oranında düşecek. Çocuk Koruma Kanunu’ndaki koruyucu hükümler, terör davalarında da uygulanacak. Tüm çocuklar, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde değil çocuk ağır ceza mahkemelerinde yargılanacaklar.





Çocuklar gözaltına alınırken yanlarında sosyal görevli bulunacak. Emniyetteki ifadeleri terörle mücadelede değil, çocuk şubesinde alınacak. Sorgulamalarını çocuk savcıları yapacak ve duruşmada sosyal görevli uzmanı bulunacak. Mahkeme sosyal inceleme raporu isteyecek. Bu çocuklar da ‘hükmün geriye bırakılması, verilen hapis cezasının seçenek yaptırımlara dönüştürülmesi’ haklarından yararlanacaklar. Hakim, suçu sabit olsa da çocuğu cezaevine göndermeyip, okulda, kütüphanede veya sosyal hizmet birimlerinde çalışarak cezasını çekmesini isteyebilecek.







Ağrı Valisi :



Yaşanan bu olaylar bize üzüntü vermiştir.



DTP'nin yaptığı konuşmaya 700-800 kişilik bir grup katılmıştır. ancak bu grubun büyük bir çoğunluğu bu konuşmalardan sonra dağılmıştır. Geriye kalan sadece 150-200 kişilik ve çoğunluğu çocuklardan oluşan grup bu olayları gerçekleştirmiştir.



Ancak bizim burada sormamız gerek asıl soru; okul çağında olan ve olaylara katılan bu çocuklar neden okulda değil? Ellerinde kitap defter olması gerekirken neden taş atıyorlar?



Eylemlere katılanlardan 74 kişi gözaltına alınmıştır. Bunların yarıya yakını 18 yaşının altındaki "çocuk"lardan oluşuyor.



Bu eylemleri gerçekleştirenler, bizlere daha önceden haber verdiler. Bizde güvenlik güçleriyle işbirliği yaparak gereken önlemlerimizi aldık. güvenlik güçlerimiz orantılı güç kullanarak olayları yatıştırmasını da bildi. Ben ağrı halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu eylemleri yapanlar esnafı tehdit etmiştir. Ancak esnafımız gerekeni yaparak bu baskıya karşı koymuştur.

