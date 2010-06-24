'Taş atan çocuklar' çocuklar tasarısında Öcalan sürprizi

T24 - Taş atan çocuklarla ilgili TBMM Adalet Komisyonu'nda önceki gün (22 Haziran 2010) kabul edilen tasarıda çocuklara yönelik olmayan düzenlemeler de var. Tasarıya göre, Abdullah Öcalan artık İmralı'da infaz hâkimiyle görüşebilecek. Tasarı ile göçmen kaçakçılığı suçuna ilişkin yaptırımlar da ağırlaştırılıyor.



Radikal Gazetesi'nde Yurdagül Şimşek'in haberine göre, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen taş atan çocuklarla ilgili tasarı ile disiplin cezalarına karşı yapılan şikâyet üzerine infaz hâkimi gerekli görürse hükümle veya tutukluların savunmasını bulundukları ceza infaz kurumunda da alabilecek. Tasarıyla, Abdullah Öcalan’a İmralı’da infaz hâkimiyle görüşme yolu açılıyor.



Adalet Komisyonu’nda önceki gün kabul edilen Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda çocuklara yönelik olmayan düzenlemeler de yer aldı. Tasarı le İnfaz Hâkimliği Kanunu’nda da değişiklik öngörüldü.



Buna göre, cezaevlerindeki disiplin cezalarına karşı yapılan şikâyet üzerine, infaz hâkimleri artık hükümlü ve tutuklunun sözlü olarak savunmasını alacak, talep edilen delilleri toplayıp değerlendirdikten sonra karar verecek. Hükümlü veya tutuklu, savunmasını, hazır bulunmak ve vekaletnamesini ibraz etmek koşuluyla avukatı ile birlikte veya avukatı aracılığıyla yapabilecek. İnfaz hâkiminin gerekli görmesi durumunda, hükümlü veya tutuklunun savunması ceza infaz kurumunda da alınabilecek. Tasarı ile ayrıca, İnfaz Hâkimliği Kanunu’nun, 2. maddesinde yer alan "İnfaz hâkimlikleri, kuruldukları yer adliye binasında görev yapar" fıkrası da yürürlükten kaldırılıyor. Tasarının yasalaşmasından önce verilen disiplin cezalarına karşı, yasalaşmasından sonra altı ay içinde itiraz edilebilecek.





Düzenleme, Öcalan ve diğer terör örgütü üyelerini de kapsayacak





Komisyondaki görüşmelerde CHP’liler, infaz hâkiminin hükümlü ve tutuklunun savunmasını cezaevinde almasına ilişkin düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğunu, Habur’da yaşananların bu düzenleme ile ilgisi olup olmadığını sordu. CHP ile DTP bu düzenlemenin tasarı metninden çıkarılmasını da istedi. AKP'li üyeler ise, terör örgütü üyelerinin sık sık cezaevinden adliyeye gelme yoluna başvurup bunu istismar ettiklerini ifade ederek, cezaevinde savunma almanın bir zorunluluk değil seçenek olarak yasaya konulmak istendiğini belirttiler. AKP'liler, ayrıca bazı CHP’li üyeler ile de bu konuda özel olarak görüşerek düzenlemeyi desteklemelerini istedi. Bunun üzerine CHP’liler söz konusu hükmün tasarı metninden çıkarılması isteklerinden vazgeçti.



Söz konusu düzenleme başta İmralı’da bulunan Öcalan olmak üzere terör örgütü üyelerini de kapsayacak. Öcalan’a İmralı’da infaz hâkimi ile görüşme yolu da açılacak.



Tasarı ayrıca, yürürlükteki TCK uyarınca üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar para cezası öngörülen göçmen kaçakçılığı suçuna ilişkin yaptırımlar da ağırlaştırılıyor. Tasarı, yasalaştığında, göçmen kaçakçılığı suçu teşebbüs aşamasında dahi kalsa, tamamlanmış gibi ceza verilecek.





