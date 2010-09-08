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'Taş atan çocuklar Ape Musa'nın küçük gerillaları'

BDP Mardin Milletvekili Emine Ayna, Meclis’in bir defaya mahsus af çıkarttığı taş atan çocuklar için 'küçük gerilla' ifadesini kullandı.

08 Eylül 2010 03:00

T24- BDP Mardin Milletvekili Emine Ayna, Meclis’in af çıkarttığı "taş atan çocuklar" için "küçük gerilla" ifadesini kullandı.


Milliyet gazetesinin haberine göre, Mardin’de referanduma boykot kampanyasını sürdüren Ayna, burada yaptığı konuşmada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Musa Anter için kullandığı "Ape Musa" sözünü eleştirdi. Ayna, "(Başbakan) Ape Musa’yı bilirlermiş. Ape Musa, bu taş atan çocuklara ne derdi biliyor musunuz? Küçük generaller derdi. AKP hükümeti Ape Musa’nın Küçük generallerini tıkmış zindana. Ramazan Bayramında zindanda karşılayacaklar bayramı. Başbakan Ape Musa’yı çok iyi anlıyor. Çok iyi biliyormuş. Ape Musa tek dile tek millete karşı olduğu için katledildi. Başbakan ise ‘biz asla tek milleten tek dilden vazgeçmeyeceğiz’ diyor. E bu nasıl Ape Musa’yı anlamaktır. Bu resmen Kürt halkının aklıyla, yüreğiyle oyun oynamaktır. Kürt halkının acısıyla Kürt halkını kandırmaya oyun oynamaya benzer bu. Yapılmak istenen budur. Değerlerimizin, şehitlerimizin oynanmasına asla izin vermeyiz" diye konuştu.


Ayna, PKK’nın aldığı tek taraflı eylemsizlik süreci sayesinde Yozgat’taki annenin gözyaşı dökmediğini ancak askeri operasyonlar nedeniyle Hakkari’deki annenin ise gözyaşı döktüğünü ifade etti. "Böyle barış olmaz" diyen Ayna, Başbakan Erdoğan’ın BDP’li vekillere yönelik söylemlerine de tepki göstererek, Başbakan’ın beyninin "faşist ve ırkçı" çalıştığını söyledi.

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