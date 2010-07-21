Taş atan çocuk örgüt üyesi sayılmayacak

T24 - TBMM Genel Kurulunda "Temel Kanun" olarak görüşülen, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısının 1. bölümü kabul edildi.

Tasarının 1 ile 7. maddelerini kapsayan 1. bölümüne göre, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlara, ihtar ve zor kullanmaya rağmen dağılmamaları halinde verilen cezanın alt sınırı 1,5 yıldan 6 aya indiriliyor. Bu kişiler, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak; böylece yargılama asliye ceza mahkemelerinde yapılabilecek. Eski düzenlemede bu ceza 1,5 yıldan 3 yıla kadar şekline uygulanıyordu. Bu suçu, toplantı ve gösteri yürüyüşünü düzenleyenler işlerse ceza yarı oranında artırılacak.

İhtara ve zor kullanmaya rağmen kolluk görevlilerine karşı cebir veya tehditle direnenler hakkında Türk Ceza Kanununun 265. maddesinde öngörülen ceza artırım hükümleri uygulanacak. Toplantı ve gösteri yürüyüşünün kanuna aykırı olması ve dağılmamak için direnilmesi halinde de bu ceza hükümleri geçerli olacak.

Taş ile yürüyüşe katılanlara ceza indiriliyor

Tasarı, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine, kanunda sayılan silah veya araçları taşıyarak katılanlara verilen cezayı düşürüyor. Ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, her türlü kesici, delici aletler, taş, sopa, demir ve lastik çubuklar gibi silah ve araçları taşıyarak toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlara verilen 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası, 6 aydan 3 yıla kadar indiriliyor.

Silahın patlayıcı veya yakıcı madde ya da ateşli silah olması halinde ise cezanın alt sınırı 1 yıldan az olamayacak. Silah veya aracın bulundurulmasının suç oluşturması halinde ise bu kişiler hakkında, ilgili hükümlere göre de ceza verilecek.

Örgüt üyesi gibi cezalandırılmayacak

Çocukların, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı, buna bağlı olarak örgüt üyeliğinden ve bu sırada işledikleri propaganda suçundan aldığı cezaların, çocuklara özgü güvenlik önlemi altında infaz edileceği ancak, bu suçları birden fazla işleyen çocuklar ve ateşli silah, mermi, kesici, delici, patlayıcı veya yakıcı maddelerle toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılan çocuklar için bu hükmün uygulanmayacağına dair madde, Genel Kurulda verilen önergeyle değiştirildi.

Buna göre, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa aykırı olarak, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılarak direnen veya bu sırada propaganda suçunu işleyen çocuklar hakkında, bu suçlara bağlı olarak ayrıca TMK'nın, "Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör suçlusu sayılır ve örgüt mensupları gibi cezalandırılır" hükmü uygulanmayacak.

Göçmen kaçakçılığında 8 yıla kadar hapis

İnfaz hakimi, disiplin cezasına karşı yapılan şikayet üzerine hükümlü veya tutuklunun savunmasını aldıktan, talep edilen diğer delilleri topladıktan sonra kararını verecek. Hükümlü veya tutuklu, savunmasını hazır bulunarak ve vekaletnamesini vermek koşuluyla avukatıyla birlikte veya avukatı aracığıyla yapabilecek. İnfaz hakimi, gerekli görmesi halinde hükümlü veya tutuklunun savunmasını ceza infaz kurumunda da alabilecek.

Göçmen kaçakçılığında suç, teşebbüs aşamasında da kalsa bile gerçekleşmiş gibi cezalandırılacak. Menfaat elde etmek için yasal olmayan yollardan bir yabancıyı ülkeye sokmaya, ülkede kalmasına, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayanlar 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.

Mağdurun hayatında tehlike oluşturması ve onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılmak istenmesi halinde cezalar, yarısından 3'te 2'sine kadar artırılacak.

Sanığın kabul etmemesi halinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmeyecek.

MHP, tasarının her maddesinin oylanmasından önce açık oylama istedi.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, verilen önergeyle tasarının 3. maddesinin "af niteliğinde" olduğunu savunarak, oylamada beşte üç çoğunluk aranması gerektiğini ileri sürdü. Ancak bu görüşe AKP, CHP ve BDP grupları katılmadı. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut da maddenin af niteliğinde olmadığını belirtti.