Taş atan çocuk hâlâ hapiste!

T24

Bir Berivan daha içerde

Poşulu fotoğraf çekildi



15 Ağustos’ta yapılan bir korsan gösteriye katıldıkları gerekçesiyle yaşları 15 ile 17 arasında değişen çocukların da bulunduğu yedi kişi tutuklandı.Tutuklananlardan 15 yaşındaki Berivan P. isimli çocuğun ailesi “Batmanlı Berivan bırakılırken bizim çocuğumuz cezaevine konuluyor. Bu nasıl adalet” diye isyan etti.Şanlıurfa’da, geçen 15 Ağustos’ta PKK’nın ilk silahlı eyleminin yıldönümü nedeniyle düzenlenen eyleme müdahale eden polis sekiz kişiyi gözaltına aldı. Yakapaça dövülerek gözaltına alınanlar arasında 15 yaşındaki Berivan P., 16 yaşındaki İbrahim Y. ve 17 yaşındaki Mehmet Y.’ de bulunuyordu. Geçen salı günü adliyeye sevk edilen ve aralarında üç çocuğun da bulunduğu yedi kişi ‘Terör örgütünün propagandasını yapmak, kamu malına zarar vermek ve görevli memura görevini yaptırmamak için direnmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Tutuklama kararlarına itiraz eden avukat Ferhan Paydaş,TMK’da yapılan düzenleme ile terör örgütü propagandası yapan ve polise taş atan birçok çocuğun cezaevinden salıverildiğini hatırlattı. Paydaş, “Müvekkilim olan üç çocuk, 15 Ağustos’ta katıldıkları konserin ardından polis tarafından gözaltına alınmıştır. 2 gün gözaltında tutulan çocukların, burada boyunlarına poşu takılarak fotoğrafları çekilmiştir. Ancak, olay günü çekilen görüntülerde tesbiti yapıldığı söylenen kişiler müvekkilim olan çocuklar değildir. Yeni yasa ile terör örgütü propagandası ve 2911 sayılı kanuna muhalefet noktasında 18 yaşından küçük çocukların tutuklanmaması öngörülüyordu ama bu çocuklar tutuklanarak cezaevine konuldu” dedi.Henüz lise öğrencisi olan Berivan’ın tutuklanmasına çok üzülen anne Emine P. “Çocuklarım merak ettiği için kalabalığın yanına gidince polis tarafından yakalandı. Taş atan çocuklar için yasa çıkardılar ama benim kızlarım yasadan yararlandırılmadı” diye konuştu.